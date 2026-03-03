Cabana inicia la campaña contra la velutina instalando un centenar de trampas

Trampas instaladas en Cabana Archivo

El Concello de Cabana ha puesto en marcha una nueva campaña municipal para frenar la expansión de la avispa velutina, El plan comenzó oficialmente este lunes y se prolongará durante 13 semanas, hasta el próximo 1 de junio. La iniciativa contempla la distribución de 1.000 dosis de atrayente entre los vecinos que deseen sumarse al programa.

Las personas interesadas podrán inscribirse en las oficinas generales del Concello y, una vez adheridas, deberán comunicar cada quince días el número de reinas capturadas en sus trampas, con el objetivo de realizar un seguimiento coordinado de la campaña. De forma paralela, la empresa especializada Plaguiber instalará un total de 100 trampas en espacios públicos del municipio, como centros educativos, jardines, iglesias o el paseo marítimo.

En la jornada inicial ya se colocaron 78 dispositivos, que estarán geolocalizados mediante una aplicación móvil para facilitar el control y la evaluación de resultados. El Concello apuesta por repetir una estrategia que ya demostró su eficacia el pasado año, cuando se capturaron 6.274 ejemplares en los puntos públicos habilitados. Ante la localización de un nido, las autoridades recomiendan no acercarse y avisar al teléfono 012 para que los servicios especializados procedan a su retirada.