Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

Cabana inicia la campaña contra la velutina instalando un centenar de trampas

Los dispositivos se están instalando en los espacios públicos y se repartirá atrayente entre los vecinos

Redacción
03/03/2026 20:04
Trampas instaladas en Cabana
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cabana ha puesto en marcha una nueva campaña municipal para frenar la expansión de la avispa velutina, El plan comenzó oficialmente este lunes y se prolongará durante 13 semanas, hasta el próximo 1 de junio. La iniciativa contempla la distribución de 1.000 dosis de atrayente entre los vecinos que deseen sumarse al programa. 

Las personas interesadas podrán inscribirse en las oficinas generales del Concello y, una vez adheridas, deberán comunicar cada quince días el número de reinas capturadas en sus trampas, con el objetivo de realizar un seguimiento coordinado de la campaña. De forma paralela, la empresa especializada Plaguiber instalará un total de 100 trampas en espacios públicos del municipio, como centros educativos, jardines, iglesias o el paseo marítimo. 

En la jornada inicial ya se colocaron 78 dispositivos, que estarán geolocalizados mediante una aplicación móvil para facilitar el control y la evaluación de resultados. El Concello apuesta por repetir una estrategia que ya demostró su eficacia el pasado año, cuando se capturaron 6.274 ejemplares en los puntos públicos habilitados. Ante la localización de un nido, las autoridades recomiendan no acercarse y avisar al teléfono 012 para que los servicios especializados procedan a su retirada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cabana inicia la campaña contra la velutina instalando un centenar de trampas
Redacción
Usuarios de Íntegro

Íntegro pone en marcha la campaña ‘Mulleres que inspiran’ a través de sus redes sociales
Redacción
Entrega del vehículo a Íntegro

La Diputación refuerza el servicio de transporte adaptado de Íntegro con un nuevo vehículo
Redacción
Presentacion de la segunda edición de Saberes e Sabores

Íntegro acerca a jóvenes y mayores la segunda edición de ‘Saberes y Sabores’
Redacción