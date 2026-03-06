La Diputación avanza en Dombate con el Parque do Megalitismo de la Costa da Morte

El diputado de Patrimonio, Xosé Penas acompañado de los representantes de los concellos de la zona | cedida

El Centro Arqueolóxico de Dombate acogió el pasado jueves una reunión de trabajo entre el diputado de Patrimonio de la Diputación, Xosé Penas, los jefes de Arquitectura y de Patrimonio de la institución y los representantes políticos y técnicos de los concellos que participan en el Parque do Megalitismo da Costa da Morte. Ejerció de anfitrión el alcalde de Cabana, José Muíño, dado que el dolmen de Dombate será el epicentro de las rutas y de las actividades previstas, tal y como se acordó en la última sesión.

Durante el encuentro se abordaron tres asuntos principales: la señalización de las rutas y bienes patrimoniales del parque; el estado de las expropiaciones y la titularidad de los terrenos; y la incorporación de los integrantes del comité científico, encargado de valorar nuevas incorporaciones, supervisar las actuaciones y asesorar sobre las acciones a desarrollar.

La Diputación presentó un modelo de señalización unitario, sencillo y claro, que identifica los tramos y los bienes patrimoniales sin competir con la señalización turística existente en las carreteras. Los representantes de los concellos aprobaron la propuesta, que se adaptará también a otros parques gestionados por la institución, como Compostela Rupestre y el Parque da Idade de Ferro.

En cuanto a las expropiaciones y la titularidad de los terrenos, Penas indicó que el contrato necesario para gestionar esta fase está en proceso de tramitación y a punto de ser aprobado por fiscalización. Otro tema tratado fue la comunicación del parque en prensa y redes sociales, así como la creación de una web común que permita la interacción entre concellos y Diputación, integrada con los otros parques gestionados.

El diputado valoró positivamente la jornada, aunque reconoció que los trámites avanzan lentamente debido a cuestiones administrativas. La próxima reunión será entre agosto y septiembre, con especial atención a agilizar la expropiación de terrenos y la señalización, cuya licitación se prevé en los próximos días.