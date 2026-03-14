Iago Lema: “Me encantaría poder traer a Apolo 18 a la Costa da Morte”
El joven músico de Cabana repasa su trayectoria musical, desde su primer EP hasta el presente con Apolo 18, una de las propuestas emergentes del rock alternativo en gallego
Iago Lema Neira (Cabana, 2005) compagina sus estudios de Deseño e Amoblamento con guitarras, ensayos y composiciones que le han llevado a ser la voz de Apolo 18, una de las bandas más prometedoras del rock alternativo en gallego. El cabanés ya dio sus primeros pasos en la música con su EP ‘Lema’, donde recogió sus primeras canciones, y ahora se deja llevar por el ruido emocional de Apolo 18.
¿Cómo comenzó su gusto por música ?
Siempre me gustó la música, con más o menos 13 años empecé a tocar la guitarra y a hacer mis canciones para pasar el tiempo, era algo que me gustaba. Ahora ver que el grupo en el que estoy toma forma, que hay gente que le pueda gustar lo que hago, me hace sentir muy realizado.
¿Le gustaría seguir ese camino y dedicarse a ello?
Nunca me planteé seriamente dedicarme a la música pero si acaba pasando en algún momento sería increíble
¿Qué significa para usted la música?
Creo que es algo imprencindible, querramos o no. Casi todo el mundo escucha música y disfruta de ella, personalmente aunque no tocase sería incapaz de no escuchar música, es algo, que aunque no entienda porqué, no me cansa nunca.
En julio de 2023 lanzó su primer EP en solitario, “Lema”, ¿Cómo lo vivió?
Fue algo que hice por diversión. Cuando conseguí mi primer equipo de grabación, solo por experimentar y por aprender, empecé a grabar canciones, y simplemente las quise publicar, también por probar la experiencia y aprender un poco.
¿Con que tema se quedaría?
Son temas que tienen ya algo de tiempo, mis gustos no son los mismos, pero aunque no sean mis favoritas les sigo teniendo cariño por ser esas que me ayudaron a perder la vergüenza en mis creaciones. “Heridas” es la que más tiempo me llevó y de la que puedo llegar a estar más contento.
¿Cómo entró Apolo 18 en su vida?
Estaba estudiando guitarra en el Conservatorio de A Coruña, y allí conocí a un par de buenos amigos, Rafa y Hugo, que al formar un grupo decidieron invitarme para cantar. Al principio a Antón y a Noel no los conocía de nada, y empezar un grupo con unos chicos que solo conoces de clase y dos desconocidos era algo raro pero con el tiempo, sobre todo al ver que nos apasionaba a todos acabó formando una gran parte de mi vida.
¿Cómo definiría a Apolo 18?
En Apolo 18 intentamos comunicarnos con la gente que nos escucha a través del ruído que nos caracteriza. Creemos que la música como la nuestra refleja en gran parte este mundo actual que nos bombardea con información constante y un no parar de estímulos. Al final puede ser una manera de aislarte del mundo exterior.
¿Cómo les gustaría que la gente se sintiese cuando les escucha?
Nos gusta pensar que a la gente le remueven por dentro nuestras canciones, mientras que también se sienten cómodas y abiertas a escuchar lo que queremos decir.
¿Se encarga usted solo de componer o es un proceso colectivo?
Normalmente es una mezcla de las dos. Es verdad que algunos temas soy yo quien compone, escribe letras, crea arreglos, aunque al final todo lo que llevo pensado pasa por el filtro de todos y acaba siendo algo completamente diferente. Muchas otras veces simplemente alguien de nosotros tiene una idea y el resto tira poco a poco de ella para acabar formando una pieza nueva.
¿Cree que trabajar en grupo es más fácil o más complicado que en solitario?
En grupo es mucho más difícil perderte o distraerte. Tienes más gente que está en el mismo barco, por lo que es una experiencia, al menos para mí, mucho más enriquecedora.
¿El mejor momento con la banda hasta ahora?
Llevamos muy poco tocando, por lo que para nosotros cada pequeño logro es un motivo de orgullo. Pero creo que lo más impresionante fue ver, desde que sacamos los primeros singles, que una gran cantidad de gente, incluso de fuera de Galicia, nos escucha.
¿Están teniendo buena acogida?
Muchas veces nos quedamos flipando con que con esta corta trayectoria, divulgadores de música o otros grupos más grandes nos aplaudan y nos incitan a que sigamos adelante. Por el momento estamos muy contentos y expectantes con el futuro.
El 20 de marzo publican ‘Cinza’. ¿Cómo definiría el tema?
De las canciones que llevamos subidas, va ser la más agresiva con diferencia. Tiene una gran carga emocional por lo que esperamos que la gente sienta lo mismo que nosotros con este nuevo tema.
¿Cómo van las entradas para el show del 21 en Filomatic?
No nos podemos quejar, la gente nos suele apoyar muchísimo. Además compartir actuación con los compañeros de Filtro nos hace mucha ilusión, creemos que va ser nuestro mejor concierto hasta ahora.
¿Le gustaría traer a Apolo 18 a Costa da Morte?
Me encantaría pero al final es complicado salir de tocar en ciudades ya que por aquí no hay tanto público y puede que eso no lo haga rentable. Si existiese más apoyo por parte de las instituciones esto podría cambiar. Lo más importante que conozco por aquí es el Festiletras. Al ser tan cerca de mi casa nada me gustaría más que poder presentarnos allí.
¿Colaboración soñada?
Colaborar con algún grupo mítico actual nos encantaría. Grande Amore nos mola mucho resonamos bastante con él.