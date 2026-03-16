Las obras de la nueva senda peatonal de Nantón se licitarán este semestre

El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón Cedida

La Xunta de Galicia tiene previsto sacar a licitación las obras de la nueva senda peatonal de Nantón a lo largo de este semestre. Así lo han confirmado tras el Consello da Xunta en el que se aprobó definitivamente el proyecto de construcción de una nueva senda, una actuación destinada a mejorar la seguridad viaria y favorecer los desplazamientos a pie en este tramo de la carretera autonómica AC-552. Las obras supondrán una inversión superior a los 420.000 euros.

El proyecto contempla la ejecución de un itinerario peatonal de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud en el margen derecho de la vía, entre los puntos kilométricos 49+650 y 51+150. La actuación permitirá habilitar un espacio específico para peatones sin modificar el trazado actual de la carretera, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad tanto para quienes circulan a pie como para el tráfico rodado.

La nueva senda contará con una sección tipo de 1,80 metros de ancho, además del correspondiente borde, y se completará con distintas actuaciones complementarias destinadas a garantizar su funcionalidad. Entre ellas se incluyen la canalización de las aguas pluviales, la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones bajo la senda y la adaptación de diversos elementos existentes en la zona.

La intervención también contempla la mejora de la señalización y la reorganización de algunos puntos de parada del transporte público. En concreto, se actuará en las paradas de autobús situadas en los puntos kilométricos 0+320 y 0+920, donde se instalará pavimento diferenciado para facilitar su identificación y accesibilidad. Asimismo, se procederá al traslado del refugio existente en el punto kilométrico 0+140 hasta una nueva ubicación en el 0+320, además de realizar trabajos de ajuste en tapas de registros y arquetas.

Otro de los elementos incluidos en el proyecto es la reposición de un escalón existente en el talud del punto kilométrico 1+010, así como la renovación de la señalización horizontal en el tramo afectado y la recolocación de diversas señales verticales. En la zona de parada del autobús también se pintarán nuevas marcas viarias para reorganizar el espacio y mejorar la seguridad del tráfico.

Además de mejorar la seguridad viaria, la nueva senda permitirá facilitar los desplazamientos de los usuarios de la Asociación Íntegro. El itinerario permitirá que las personas con movilidad reducida puedan acceder con mayor seguridad a distintos servicios situados en el entorno, como el centro de salud, la farmacia, la parada del autobús o el campo de fútbol.

La aprobación del proyecto de la senda por parte del Consello da Xunta este lunes incluye también la declaración de utilidad pública de la actuación, lo que permitirá proceder a la ocupación urgente de los terrenos necesarios para ejecutar la obra. En total será necesario disponer de 32 parcelas para completar la intervención. El plazo previsto de ejecución de los trabajos será de seis meses.

Cerceda

La mejora de la red viaria autonómica se complementa además con otras actuaciones que la Xunta prevé desarrollar en distintos puntos de la provincia de A Coruña. Entre ellas se encuentra un contrato de más de 3,5 millones de euros destinado a la renovación del firme en diez carreteras autonómicas que atraviesan siete municipios: Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada, Ordes, Cerceda y Oza-Cesuras. Las obras permitirán actuar en tramos de las carreteras VG-1.3, AC-161, AC-162, AC-163, AC-164, AC-173, AC-183, AC-230, AC-408 y AC-409, que suman en conjunto más de 28,6 kilómetros de longitud.

El objetivo de estas intervenciones es rehabilitar la capa de rodadura y mejorar las condiciones de circulación, aumentando la durabilidad del pavimento y reforzando la seguridad viaria. Los trabajos consistirán principalmente en el refuerzo del firme, la mejora del drenaje en algunos puntos concretos y la reposición de la señalización horizontal. En el proyecto autonómico también se incluyen actuaciones específicas en la carretera AC-163 y en la VG-1.3, donde se prevén trabajos de drenaje y el cierre perimetral en determinados tramos. Las obras se licitarán igualmente en los próximos meses y tendrán un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses.