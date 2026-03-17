Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

Regueira destaca en Cabana el potencial del astroturismo para generar oportunidades económicas

Se presentó en el  municipio el manual de miradores Starlight

Redacción
17/03/2026 22:45
El diputado de Turismo, la directiva de la asociación y el alcalde| cedida
El diputado de Turismo, la directiva de la asociación y el alcalde| cedida
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El vicepresidente y diputado de Turismo de la Diputación Xosé Regueira, participó en Cabana en la presentación del manual de miradores Starlight, elaborado pola Asociación de Astroturismo da Costa da Morte. 

El acto tuvo lugar en el centro arqueológico Dolmen de Dombate, con la presencia del alcalde local José Muíño. Ada González, miembro de la directiva, explicó que el manual es un documento de consulta sobre el astroturismo y, en particular, sobre los miradores estelares.

El manual describe las características de estos espacios y ofrece recomendaciones sobre señalización. Regueira subrayó que el turismo es también una actividad económica. 

“Cando falamos de turismo falamos de negocio. Nós estamos tamén para darlles servizo ás persoas que viven do turismo: hostalaría, hoteleiros, persoal técnico…”. 

Destacó el potencial del astroturismo como subsector capaz de generar actividad económica y mencionó la formación de guías Starlight: “O turismo implica negocio e retorno económico e, sobre todo, oportunidades”. 

También valoró la importancia de que el sello Starlight se traduzca en iniciativas que mejoren la experiencia turística y protejan el cielo nocturno, destacando la contribución de la asociación en la planificación de políticas públicas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El diputado de Turismo, la directiva de la asociación y el alcalde| cedida

Regueira destaca en Cabana el potencial del astroturismo para generar oportunidades económicas
Redacción
Función de Badius en Cabana

Badius derrocha humor e imaginación con "O parvo"
Redacción
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón

Las obras de la nueva senda peatonal de Nantón se licitarán este semestre
A. Pérez Cavolo
Cocido Amigos de Nantón

La Peña Amigos de Nantón se reúne alrededor de un cocido
Redacción