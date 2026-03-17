Regueira destaca en Cabana el potencial del astroturismo para generar oportunidades económicas

El diputado de Turismo, la directiva de la asociación y el alcalde| cedida EC

El vicepresidente y diputado de Turismo de la Diputación Xosé Regueira, participó en Cabana en la presentación del manual de miradores Starlight, elaborado pola Asociación de Astroturismo da Costa da Morte.

El acto tuvo lugar en el centro arqueológico Dolmen de Dombate, con la presencia del alcalde local José Muíño. Ada González, miembro de la directiva, explicó que el manual es un documento de consulta sobre el astroturismo y, en particular, sobre los miradores estelares.

El manual describe las características de estos espacios y ofrece recomendaciones sobre señalización. Regueira subrayó que el turismo es también una actividad económica.

“Cando falamos de turismo falamos de negocio. Nós estamos tamén para darlles servizo ás persoas que viven do turismo: hostalaría, hoteleiros, persoal técnico…”.

Destacó el potencial del astroturismo como subsector capaz de generar actividad económica y mencionó la formación de guías Starlight: “O turismo implica negocio e retorno económico e, sobre todo, oportunidades”.

También valoró la importancia de que el sello Starlight se traduzca en iniciativas que mejoren la experiencia turística y protejan el cielo nocturno, destacando la contribución de la asociación en la planificación de políticas públicas.