La Xunta sacará a licitación en abril las obras de la nueva senda de Nantón

La conselleira Martínez Aguelle y el alcalde José Muíño presentando el proyecto de la senda de Nantón Mar Casal

La Xunta de Galicia sacará a licitación el próximo mes de abril las obras para la construcción de una nueva senda peatonal en Nantón, en el municipio de Cabana. La actuación, presentada este martes por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, en la propia zona de actuación contará con una inversión superior a los 420.000 euros y financiación de fondos europeos FEDER.

El proyecto, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Diario Oficial de Galicia, permitirá habilitar un itinerario peatonal de 1,5 kilómetros en la carretera AC-552. Según explicó Allegue, la previsión es que los trabajos puedan iniciarse tras su licitación en abril, con un plazo de ejecución estimado de seis meses, por lo que la senda podría estar operativa en 2027. La intervención responde a las necesidades detectadas en materia de seguridad viaria y movilidad en esta zona, donde se concentran diversos servicios y equipamientos.

La nueva infraestructura facilitará los desplazamientos a pie hacia el centro de salud, la farmacia, la parada de autobús o el campo de fútbol, mejorando la conexión entre estos puntos y garantizando recorridos más seguros para los vecinos. Uno de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en la accesibilidad. La senda permitirá mejorar los desplazamientos de los usuarios de la Asociación Íntegro, dedicada a personas con diversidad funcional, que podrán acceder con mayor comodidad a los distintos servicios del entorno.

Además de la construcción del itinerario peatonal, el proyecto para esta parroquia cabanesa incluye actuaciones complementarias como la mejora del drenaje de aguas pluviales, la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones y la renovación de la señalización viaria.