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Cabana

Cabana captura casi un millar de avispas velutinas en las primeras semanas de campaña

El Concello distribuye trampas y atrayentes para frenar la expansión y prevenir la formación de nuevos nidos

Redacción
25/03/2026 20:56
Velutinas capturadas cabana
Velutinas capturadas cabana
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 El Concello de Cabana de Bergantiños hace balance de las primeras semanas de la campaña contra la avispa velutina. El primer recuento dea un saldo de 998 ejemplares capturados, lo que contribuye a evitar la creación de nuevos niños mediante la eliminación de las reinas. 

El millar de avispas fue contabilizado en las cien trampas colocadas en lugares públicos del municipio, como colegios, jardines, iglesias o el paseo marítimo. Una aplicación móvil facilita mediante geolocalización el seguimiento de la campaña, que se extiende desde el pasado 2 de marzo hasta el 1 de junio. 

Estos meses son la época idónea para tratar de controlar el impacto de la plaga. Es el momento en el que las reinas salen de su letargo invernal y fundan nuevas colonias. Su eliminación evita que construyan nidos y multipliquen su expansión

En este sentido, el gobierno municipal llama a la colaboración del paisanaje, que puede sumarse a la campaña solicitando dosis de atrayente para sus trampas domésticas. Este martes ya se repartieron 600 envases de 50 mililitros. 

La avispa velutina es una especie invasora que está causando un grave impacto en la apicultura y en medio ambiente. Además, su ataque puede tener consecuencias graves para personas alérgicas o vulnerables. En caso de encontrar un nido, la recomendación es alejarse y llamar al 012. 

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