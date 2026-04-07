La Xunta y el Concello de Cabana estudian mejorar la senda del río Anllóns para integrarla en el Camiño do Litoral

Muíño y Vázquez, en la reunión que mantuvieron en Santiago MONICA ARCAY CARRO

La Xunta de Galicia y el Concello de Cabana han iniciado contactos para impulsar la mejora de la senda situada en el margen izquierdo del río Anllóns, con el objetivo de integrarla en el futuro Camiño do Litoral. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, José Muíño, mantuvieron una reunión en la que analizaron las actuaciones necesarias para reforzar este itinerario.

El tramo objeto de estudio se localiza en el entorno del Malecón y da continuidad a un paseo ya existente, si bien requiere intervenciones para mejorar tanto su funcionalidad como su integración estética. La propuesta pasa por homogeneizar el recorrido, aplicando las mismas tipologías constructivas y criterios ambientales que en el resto del trazado ya acondicionado.

Durante el encuentro, ambas administraciones evaluaron posibles vías de colaboración para ejecutar estas mejoras. En este sentido, la conselleira trasladó la disposición de su departamento a participar en el desarrollo de los trabajos a través de las iniciativas vinculadas al diseño del Camiño do Litoral. Este proyecto, impulsado por el Gobierno gallego, busca vertebrar el litoral de la comunidad mediante un itinerario continuo que ponga en valor el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la costa.

En el caso de Cabana, la senda del Anllóns se integraría en la etapa comprendida entre Corme y Laxe, uno de los tramos previstos dentro del recorrido global. Para definir el trazado, la Xunta ha llevado a cabo un trabajo de campo a lo largo de toda la costa, con el fin de analizar el estado de los caminos existentes, detectar necesidades y optimizar las actuaciones a realizar, priorizando siempre el aprovechamiento de infraestructuras ya consolidadas.

En una fase posterior, está previsto ejecutar intervenciones puntuales en aquellos puntos que presenten deficiencias, así como desarrollar herramientas de difusión, entre ellas una aplicación móvil que ofrecerá información sobre las distintas etapas.