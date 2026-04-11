La junta cabanesa contra el cáncer abarrotó el pabellón en el xantar solidario de su 30 aniversario

Las integrantes de la junta cabanesa de la Asociación Española contra el Cáncer Raúl López Molina

La junta local de Cabana de la Asociación Española contra el Cáncer llevó a cabo ayer una nueva edición de su Xantar solidario, que este año coincidió con el treinta aniversario de creación de la entidad.

Una vez más la sociedad cabanesa mostró su espíritu solidario abarrotando el pabellón polideportivo de A Carballa, escenario del evento.

También dieron ejemplo los mandatarios municipales, entre los que cabe destacar la presencia del alcalde anfitrión, José Muíño, y de sus homólogos de Ponteceso y Laxe, José Manuel Mato y Francisco Charlín, respectivamente, además de la edil Rocío López, que acudió en representación del gobierno de A Laracha.

Las integrantes de la junta cabanesa también contaron con un acompañante de excepción, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien puso en valor la trayectoria de la entidad, con sus 30 años de apoyo a pacientes y familias afectadas por distintos tipo de cáncer.

Gómez Caamaño, que estuvo acompañado por el exdelegado de la Xunta y exalcalde de Cabana, Manuel Barral. también destacó las iniciativas de la junta local para difundir los beneficios de la participación en los programas de detección precoz del cáncer de colón, mama y cervix.