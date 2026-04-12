Los vecinos de Cabana estrenan la Casa Museo Saturnino Cuíñas en un emotivo acto

Los vecinos llenaron el acto Cedida

El Concello de Cabana inauguró el pasado viernes la Casa Museo Saturnino Cuíñas Lois, un nuevo espacio recuperado (1897-1978 )para su uso público en la parroquia de Cesullas. El centro nace con la vocación de ser un punto de encuentro para la ciudadanía y para homenajear la figura de quien fuera párroco de Cesullas e hijo adoptivo del municipio.

El acto contó con una amplia asistencia vecinal, así como de representantes del tejido cultural y social del municipio y del Concello. La jornada estuvo amenizada por las actuaciones del grupo de gaitas Os Farrapos y la Coral de Cesullas, que pusieron el acento emotivo y festivo a una cita memorable.

El alcalde cabanés, José Muíño, destacó el valor de la recuperación de la rectoral y agradeció la asistencia vecinal al estreno del inmueble. “Este edificio, como moitos outros de Cabana, é un anaco da nosa historia ao que decidimos devolverlle a vida. Hoxe abrimos as portas dun lugar que estaba a piques de desaparecer e que agora volve ser útil para os veciños e veciñas”, destacó el regidor.

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Acto inaugural Cedida

Muíño también resaltó la figura de Saturnino Cuíñas y su legado en Cabana: “Entendeu o seu tempo desde o compromiso cos demais. Estivo ao lado da xente e fíxose fillo de Cabana dende o minuto cero. Esta casa museo é, dalgún xeito, unha forma de dicirlle que non o esquecemos e que a súa memoria perdura en Cabana”.

La obra, llevada a cabo por el Concello, permitió recuperar la antigua casa rectoral de Cesullas, un inmueble de gran valor patrimonial que se encontraba en riesgo de ruina. El ente local llevó a cabo una rehabilitación integral que consolidó la estructura del edificio dotándolo de nuevos usos al servicio de la ciudadanía.

El resultado es un espacio de más de 200 metros cuadrados, con salas de usos múltiples y una galería recuperada, pensado para acoger actividades culturales, sociales y vecinales. El proyecto se llevó a cabo en varias fases que incluyeron tanto la recuperación estructural del inmueble como la puesta a punto de su interior y del entorno. La actuación fue posible tras la cesión del edificio por parte de la Iglesia al Concello.

La Casa Museo Saturnino Cuíñas Lois, además de cumplir esa función comunitaria, nace también como lugar de memoria. El edificio rinde homenaje a quien fue párroco de Cesullas e hijo adoptivo y predilecto de Cabana. Durante su estancia en tierras cabanesas, trabajó continuamente en la dinamización del municipio, siendo clave en el fomento de la romería de San Fins do Castro, entre muchas otras cosas.