Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

La Xunta respalda a los concellos afectados por los fallos reiterados del servicio de telefonía e internet

La delegada Belén do Campo se reunió con los alcaldes de Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso

Redacción
14/04/2026 22:59
Un momento de la reunión de Belén do Campo con los alcaldes
Un momento de la reunión de Belén do Campo con los alcaldes
MONCHO FUENTES
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, se reunió esta semana con los acaldes de de Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso con los que analizó la situación derivada de la reiteradas incidencias del servicio de telecomunicaciones en esos cuatro municipios. 

Durante el encuentro, la representante autonómica trasladó el respaldo firme de la Xunta a las reclamaciones de los regidores locales, que vienen denunciando desde hace meses cortes frecuentes en los servicios de telefonía e internet, con consecuencias directas sobre la actividad administrativa, económica y social de la zona. 

Do Campo subrayó que se trata de un problema que afecta a servicios esenciales, como el funcionamiento de los propios ayuntamientos, tejido productivo local o el funcionamiento diario de algunos de los trámites de los centros de salud. 

En este sentido, recordó que la prestación del servicio corresponde a la operadora, que tiene la obligación de garantizar su continuidad y calidad, especialmente cuando se trata de infraestructuras básicas. 

Los alcaldes le pidieron que Amtega haga un seguimiento de estas anomalías en los cuatro municipios y medie ante la operadora. 

También le informaron de las quejas formales trasladadas tanto a la operadora como a la Delegación del Gobierno. 

Do Campo les aseguró que la Xunta colaborará con ellos para trasladar una posición común y firme a la operadora “porque o rural galego non pode quedar atrás nun ámbito tan básico como as telecomunicacións”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un momento de la reunión de Belén do Campo con los alcaldes

La Xunta respalda a los concellos afectados por los fallos reiterados del servicio de telefonía e internet
Redacción
inauguracion saturnino cuinas 6

Los vecinos de Cabana estrenan la Casa Museo Saturnino Cuíñas en un emotivo acto
Redacción
Las integrantes de la junta cabanesa de la Asociación Española contra el Cáncer

La junta cabanesa contra el cáncer abarrotó el pabellón en el xantar solidario de su 30 aniversario
Redacción
Muíño y Vázquez, en la reunión que mantuvieron en Santiago

La Xunta y el Concello de Cabana estudian mejorar la senda del río Anllóns para integrarla en el Camiño do Litoral
Redacción