La Xunta respalda a los concellos afectados por los fallos reiterados del servicio de telefonía e internet

Un momento de la reunión de Belén do Campo con los alcaldes MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, se reunió esta semana con los acaldes de de Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso con los que analizó la situación derivada de la reiteradas incidencias del servicio de telecomunicaciones en esos cuatro municipios.

Durante el encuentro, la representante autonómica trasladó el respaldo firme de la Xunta a las reclamaciones de los regidores locales, que vienen denunciando desde hace meses cortes frecuentes en los servicios de telefonía e internet, con consecuencias directas sobre la actividad administrativa, económica y social de la zona.

Do Campo subrayó que se trata de un problema que afecta a servicios esenciales, como el funcionamiento de los propios ayuntamientos, tejido productivo local o el funcionamiento diario de algunos de los trámites de los centros de salud.

En este sentido, recordó que la prestación del servicio corresponde a la operadora, que tiene la obligación de garantizar su continuidad y calidad, especialmente cuando se trata de infraestructuras básicas.

Los alcaldes le pidieron que Amtega haga un seguimiento de estas anomalías en los cuatro municipios y medie ante la operadora.

También le informaron de las quejas formales trasladadas tanto a la operadora como a la Delegación del Gobierno.

Do Campo les aseguró que la Xunta colaborará con ellos para trasladar una posición común y firme a la operadora “porque o rural galego non pode quedar atrás nun ámbito tan básico como as telecomunicacións”.