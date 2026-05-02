Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

Cabana celebra las Letras Galegas con actividades para las familias

Redacción
02/05/2026 23:03
Homenaje a Rosalía en Cabana
Homenaje a Rosalía en Cabana
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Biblioteca Municipal María Baña de Cabana celebrará en mayo las Letras Galegas con el ciclo familiar ‘Ler conta moito’. La programación comenzará el día 5, a las 17.00 horas, con un taller de ilustración de Un Mar de Cores, y continuará el 14 con el cuentacuentos ‘Ivo, o unicornio creativo’

El día 26 participará Ariadna Santana y el 28 cerrará el ciclo Vero Rilo. La iniciativa se integra en el programa cultural ‘No tempo das flores e das letras’, que incluirá teatro infantil, la presentación del libro ‘O Caixón das Lembranzas’ en Dombate y un acto institucional el 17 de mayo en el Auditorio Municipal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Homenaje a Rosalía en Cabana

Cabana celebra las Letras Galegas con actividades para las familias
Redacción
Un momento de la reunión de Belén do Campo con los alcaldes

La Xunta respalda a los concellos afectados por los fallos reiterados del servicio de telefonía e internet
Redacción
inauguracion saturnino cuinas 6

Los vecinos de Cabana estrenan la Casa Museo Saturnino Cuíñas en un emotivo acto
Redacción
Las integrantes de la junta cabanesa de la Asociación Española contra el Cáncer

La junta cabanesa contra el cáncer abarrotó el pabellón en el xantar solidario de su 30 aniversario
Redacción