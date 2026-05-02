Cabana celebra las Letras Galegas con actividades para las familias

Homenaje a Rosalía en Cabana cedida

La Biblioteca Municipal María Baña de Cabana celebrará en mayo las Letras Galegas con el ciclo familiar ‘Ler conta moito’. La programación comenzará el día 5, a las 17.00 horas, con un taller de ilustración de Un Mar de Cores, y continuará el 14 con el cuentacuentos ‘Ivo, o unicornio creativo’.

El día 26 participará Ariadna Santana y el 28 cerrará el ciclo Vero Rilo. La iniciativa se integra en el programa cultural ‘No tempo das flores e das letras’, que incluirá teatro infantil, la presentación del libro ‘O Caixón das Lembranzas’ en Dombate y un acto institucional el 17 de mayo en el Auditorio Municipal.