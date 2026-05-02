Cabana
Cabana celebra las Letras Galegas con actividades para las familias
La Biblioteca Municipal María Baña de Cabana celebrará en mayo las Letras Galegas con el ciclo familiar ‘Ler conta moito’. La programación comenzará el día 5, a las 17.00 horas, con un taller de ilustración de Un Mar de Cores, y continuará el 14 con el cuentacuentos ‘Ivo, o unicornio creativo’.
El día 26 participará Ariadna Santana y el 28 cerrará el ciclo Vero Rilo. La iniciativa se integra en el programa cultural ‘No tempo das flores e das letras’, que incluirá teatro infantil, la presentación del libro ‘O Caixón das Lembranzas’ en Dombate y un acto institucional el 17 de mayo en el Auditorio Municipal.