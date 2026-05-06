Salvemos Cabana rechaza el plan de reactivar la mina de Corcoesto

Zona afectada por la mina de Corcoesto, en Cabana Archivo

La plataforma Salvemos Cabana mostró su rechazo al anuncio de la Xunta de Galicia de sacar a concurso derechos mineros que incluyen el yacimiento aurífero de Corcoesto. El colectivo considera que esta decisión supone intentar reactivar un proyecto que ya generó una fuerte contestación social y que, a su juicio, es incompatible con la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la comarca.

La entidad expresó además su preocupación por el posible uso de cianuro de sodio en los procesos de recuperación del oro, una sustancia ampliamente utilizada en minería aurífera y considerada altamente tóxica. Salvemos Cabana advierte de que cualquier fallo en el sistema, como filtraciones, roturas de balsas o vertidos, podría provocar graves episodios de contaminación de suelos y aguas, con consecuencias “potencialmente irreversibles” para los ecosistemas y la salud humana.

La asociación sostiene que Corcoesto “ni puede ni debe convertirse en un experimento de alto riesgo ambiental” y recuerda que existen antecedentes en otros proyectos mineros similares. En este sentido, cita el caso de la explotación aurífera de Valle-Boinás, en Belmonte de Miranda (Asturias), donde, según expone el colectivo, se registraron vertidos no autorizados y expedientes sancionadores.

Considera que incluir Corcoesto en el nuevo plan anunciado por la Consellería de Industria para fomentar la minería metálica supone ignorar tanto la oposición social existente en la zona como las experiencias de otros proyectos extractivos. La asociación ambientalista defiende que el futuro del territorio debe basarse en actividades sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Por ello, insta a la Xunta a retirar el yacimiento de Corcoesto de cualquier procedimiento de adjudicación minera.