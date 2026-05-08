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Cabana

Impulso al futuro parque empresarial de Cabana con el inicio del proceso de expropiación

Redacción
08/05/2026 22:14
El alcalde de Cabana con la conselleira de Medio Ambiente
Archivo
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La Xunta de Galicia dio un nuevo paso para avanzar en la construcción del futuro parque empresarial de Cabana con la licitación del contrato para redactar el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para desarrollar el polígono. El futuro parque contará con una superficie de 267.217 metros cuadrados y forma parte de la estrategia del Gobierno gallego para ampliar la oferta de suelo industrial en la comarca de Bergantiños, donde la demanda empresarial continúa creciendo.

 La administración autonómica prevé aprobar inicialmente en las próximas semanas el Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (Peose), documento clave para la tramitación del proyecto. Desde la Xunta destacan la posición estratégica de Cabana, por su conexión con el puerto y con A Coruña a través de la AG-55. 

El Ejecutivo gallego considera que esta nueva área empresarial permitirá responder a las necesidades de emprendedores y empresas de la zona, al tiempo que refuerza el desarrollo económico de la comarca. La actuación se suma a otros proyectos industriales, entre ellos figuran la ampliación del parque empresarial de Bértoa, en Carballo, que crecerá en más de 629.000 metros cuadrados, y el futuro polígono de Coristanco, de 173.153 metros cuadrados

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