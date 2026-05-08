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Cabana

Los vecinos de Corcoesto rechazan reactivar el proyecto minero

Redacción
08/05/2026 21:38
Zona afectada por la mina de Corcoesto, en Cabana
Zona afectada por la mina de Corcoesto, en Cabana
Archivo
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Los vecinos de las parroquias de Corcoesto (Cabana), Valenza y Cereo (Coristanco) expresaron su rechazo al anuncio de la Xunta de sacar a concurso nuevas concesiones mineras que afectarían nuevamente al antiguo proyecto aurífero de Corcoesto. Los afectados consideran que reabrir esta iniciativa supondría recuperar un modelo “moi prexudicial co medio ambiente”

A través de un comunicado, la plataforma vecinal expresó su “moita preocupación” por la posibilidad de recuperar un proyecto que consideran incompatible con el territorio y con las actividades económicas de la comarca. Los afectados recuerdan que la extracción de oro es una de las actividades mineras “máis prexudiciais co medio ambiente” y advierten de los riesgos asociados al uso de cianuro en el proceso de lixiviación. Según señalan, el proyecto inicial contemplaba el uso diario de 1,5 toneladas de cianuro, además de la liberación de arsénico derivada del movimiento de tierras y un elevado consumo de agua. 

La plataforma sostiene que una explotación de este tipo tendría consecuencias “devastadoras” no solo desde el punto de vista ambiental, sino también para sectores económicos clave de la comarca como la agricultura, la ganadería, el marisqueo o el turismo rural. En el comunicado, los vecinos critican además la decisión de la Xunta de impulsar más de cien concursos de licitación de concesiones mineras en Galicia y califican esta estrategia de “auténtica temeridade e irresponsabilidade”.

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