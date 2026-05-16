Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

Cabana recupera su memoria colectiva en el libro ‘O caixón das lembranzas’

La obra recopila fotografías, testimonios y recuerdos vinculados a la historia cotidiana del municipio

Redacción
16/05/2026 18:59
Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas'
Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas'
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Cabana presentó este sábado el libro ‘O caixón das lembranzas’, una publicación elaborada por el periodista y escritor Luis Antonio Giadás que recopila fotografías, testimonios y recuerdos vinculados a la historia cotidiana del municipio. 

El acto se celebró en el Centro de Interpretación do Dolmen de Dombate y contó con la participación de vecinos y representantes municipales. La obra, editada por el Concello de Cabana con la colaboración de la Xunta de Galicia, realiza un recorrido por distintas escenas de la vida tradicional cabanesa a través de imágenes antiguas acompañadas de relatos y explicaciones aportadas por la propia vecindad. 

El libro aborda aspectos relacionados con el trabajo en el campo, las herramientas tradicionales, labores como la malla o el enfiado, el papel del ganado en la economía familiar, las fiestas populares y personajes conocidos del municipio. El contenido está organizado por temáticas y busca preservar parte de la memoria oral y visual de Cabana. Cada fotografía aparece acompañada de testimonios de vecinos y vecinas, convirtiendo la publicación en un archivo de recuerdos, costumbres y formas de vida que marcaron durante décadas la identidad del municipio.

 Desde el Concello destacan el valor documental y sentimental de la obra, que permitirá conservar historias y experiencias transmitidas entre generaciones. Además, subrayan que el libro servirá para acercar a las nuevas generaciones una parte importante de la historia social y cultural de Cabana. ‘O caixón das lembranzas’ estará disponible para consulta y distribución entre los vecinos en las dependencias municipales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas'

Cabana recupera su memoria colectiva en el libro ‘O caixón das lembranzas’
Redacción
Actividad de la pasada edición de las Letras en Cabana

Cabana e Cee celebran as Letras Galegas con música, teatro e memoria colectiva
Redacción
Festa de Maiores este sábado en Cabana

Casi 800 personas disfrutan de una jornada de confraternidad en Cabana
Redacción
El ideal gallego

Impulso al futuro parque empresarial de Cabana con el inicio del proceso de expropiación
Redacción