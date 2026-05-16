Cabana recupera su memoria colectiva en el libro ‘O caixón das lembranzas’

Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas' Cedida

Cabana presentó este sábado el libro ‘O caixón das lembranzas’, una publicación elaborada por el periodista y escritor Luis Antonio Giadás que recopila fotografías, testimonios y recuerdos vinculados a la historia cotidiana del municipio.

El acto se celebró en el Centro de Interpretación do Dolmen de Dombate y contó con la participación de vecinos y representantes municipales. La obra, editada por el Concello de Cabana con la colaboración de la Xunta de Galicia, realiza un recorrido por distintas escenas de la vida tradicional cabanesa a través de imágenes antiguas acompañadas de relatos y explicaciones aportadas por la propia vecindad.

El libro aborda aspectos relacionados con el trabajo en el campo, las herramientas tradicionales, labores como la malla o el enfiado, el papel del ganado en la economía familiar, las fiestas populares y personajes conocidos del municipio. El contenido está organizado por temáticas y busca preservar parte de la memoria oral y visual de Cabana. Cada fotografía aparece acompañada de testimonios de vecinos y vecinas, convirtiendo la publicación en un archivo de recuerdos, costumbres y formas de vida que marcaron durante décadas la identidad del municipio.

Desde el Concello destacan el valor documental y sentimental de la obra, que permitirá conservar historias y experiencias transmitidas entre generaciones. Además, subrayan que el libro servirá para acercar a las nuevas generaciones una parte importante de la historia social y cultural de Cabana. ‘O caixón das lembranzas’ estará disponible para consulta y distribución entre los vecinos en las dependencias municipales.