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Cabana

Íntegro programa dos jornadas de limpieza de playas para promover la inclusión y el cuidado ambiental

La primera intervención se llevará a cabo el viernes 22 de mayo en Langosteira y, la segunda, el día 27 en Camelle

Redacción
19/05/2026 17:16
Usuarios de ïntegro en una anterior campaña de limpieza
Usuarios de ïntegro en una anterior campaña de limpieza
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La asociación Íntegro, a través de su programa de valorización del plástico (Diversiplás), va a llevar a cabo durante el presente mes de mayo dos jornadas de limpieza de arenales de la Costa da Morte bajo el lema ‘Limpa, colabora, inclúe!’. 

Esta iniciativa que combina sensibilización ambiental, participación ciudadana e inclusión social, arrancará este viernes, día 22, en el arenal fisterrán de Langosteira, en horario de 11.00 a 12.30 horas, para continuar el miércoles siguiente, día 27, en la playa de Camelle, en el municipio de Camariñas, en este caso de 10.00 a 12.00 horas. 

A través de estas acciones se trata de fomentar la conciencia ambiental, además de implicar a la ciudadanía en la protección y conservación de los espacios naturales del litoral gallego, todo ello al tiempo que se promueven los valores de cooperación, convivencia e inclusión. 

Desde Íntegro hacen un llamamiento a la participación ciudadana paera contribuír activamente a la protecciónd el medio marino y a la reducción de los residuos en las distintas playas de la Costa da Morte. 

Todas las personas interesadas en colaborar en cualquiera de las dos jornadas de limpieza, o en ambas, pueden inscribirse a través del número de teléfono 981 734 985 o del whatsapp 650 961 649. 

La iniciativa está impulsada por Diversiplás y cuenta con la cofinanciación de la Xunta, la UEy el Galp Costa da Morte, en el marco de las acciones de apoyo al desarrollo sostenible y a la dinamización social y ambiental del territorio.

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