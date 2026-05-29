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Cabana

El BNG de Cabana sacó adelante todas sus mociones en el pleno de esta semana

Entre las iniciativas figuraba una relativa a la supresión del peaje en la AG-55 y otra pidiendo  medidas para combatir la plaga del jabalí

Redacción
29/05/2026 19:34
Concejalas del BNG de Cabana
Concejalas del BNG de Cabana
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El Bloque de Cabana logró sacar adelante sus cuatro mociones en el pleno de esta semana, una pidiendo medidas contra el jabalí, otra contra la planta de biogás de A Laracha, otra sobre el arreglo de una carretera en O Briño y, la última, sobre la supresión del peaje en la AG-55. 

“Non vou a estar en contra do que sexa bo para Cabana”, dijo el alcalde José Muíño al ser cuestionado sobre la postura del PP, si bien recordó que los nacionalistas pudieron eliminar el peaje durante la época del bipartito PSOE-BNG y no lo hicieron, “porque unha cousa é predicar e outra dar trigo”,

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