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Cabana

La primavera destapa en Cabana una de las orquídeas silvestres más bellas y casi amenazada

Han sido localizadas este año en las parroquias de Cesullas, Canduas y Borneiro

Redacción
31/05/2026 21:49
Dactylorhiza elata en Cabana de Bergantiños
Dactylorhiza elata en Cabana de Bergantiños
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La explosión primaveral ha dejado al descubierto una auténtica joya botánica en Cabana. Pequeñas poblaciones de Dactylorhiza elata, considerada una de las orquídeas silvestres más espectaculares de la península ibérica, han sido localizadas este año en las parroquias de Cesullas, Canduas y Borneiro, un hallazgo de gran valor ecológico que pone de relieve la riqueza natural de la Costa da Morte y la necesidad de proteger sus ecosistemas más frágiles. 

Conocida también como orquídea de los arroyos o satirión, esta especie destaca por su porte robusto y elegante, capaz de alcanzar hasta medio metro de altura, y por sus llamativas flores de color púrpura intenso, que convierten su floración primaveral en un auténtico espectáculo natural. 

Su presencia está estrechamente vinculada a hábitats húmedos bien conservados, como márgenes de arroyos, prados encharcados y juncales. La relevancia del hallazgo está en que se trata de una especie incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) bajo la categoría de “Casi Amenazada”

Según los datos disponibles, sus poblaciones han experimentado un importante retroceso en diversos países europeos, con descensos superiores al 30% en territorios como Francia y Portugal. Ante esta situación, la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana ha comunicado la localización de estas poblaciones a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia para su conocimiento y seguimiento.

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