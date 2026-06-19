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Cabana

Convenio entre Mar y las mariscadoras do Anllóns para recuperar los bancos dañados

El acuerdo garantiza hasta 700 euros al mes para las profesionales que trabajen en la regeneración

Redacción
19/06/2026 20:36
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Firma del convenio
Cedida
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó este viernes con la Agrupación de Mariscadoras do Río Anllóns, en Cabana, el convenio de colaboración bilateral para impulsar la regeneración de sus bancos marisqueros afectados por las intensas lluvias y borrascas de comienzos de año. 

Este acuerdo se enmarca dentro del plan extraordinario de contingencia activado por la Xunta para paliar la mortalidad de bivalvos provocada por las sucesivas riadas que causaron la bajada de los niveles de salinidad en el litoral. 

El acuerdo, cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), cuenta con un presupuesto total de 60.254,80 euros, y recoge actuaciones sobre una superficie de 118.254 m², distribuidos específicamente entre las zonas productivas del margen derecho de la ensenada (delimitada entre la isla Cagalóns, la línea de Punta Revoltas y la ensenada de Insua) y los bancos de libre marisqueo situados en el Estuario do Anllóns, en el margen izquierdo. 

La programación de los trabajos se estructurará a través de una participación progresiva del colectivo de a pie, movilizando desde un inicio a cinco profesionales hasta alcanzar un techo de once mariscadoras en activo. El acuerdo garantiza hasta 700 euros al mes.

Los turnos se desarrollarán en jornadas de cuatro horas, garantizando una alternativa económica y un escudo social para las trabajadoras mientras se restaura el potencial productivo de las playas. 

El catálogo de actuaciones incluye remover de forma manual y mecánica el sustrato compactado para airear el sedimento, la retirada sistemática de basura marina y macroalgas de arribazón, la realización de vigilancias preventivas y la colaboración directa en los muestreos científicos de seguimiento. 

Asimismo, se ejecutarán clareos y traslados de ejemplares de berberecho y almeja japonesa desde el banco do Couto hacia el de Petrallo para optimizar su supervivencia y tasas de crecimiento. El control biológico se focalizará en la reducción de la presencia del cangrejo común mediante el calado de dos caceas de hasta 20 nasas en los canales de Ourixeira y O Pendón. Como acción complementaria, la agrupación redactará un proyecto técnico especializado que servirá de guía para mejorar la gestión integral y la sostenibilidad biológica de la zona.

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