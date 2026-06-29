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Cabana

Cabana y su localidad hermana de Treize-Septiers inician un intercambio juvenil

Los franceses están en la comarca durante esta semana para visitar lugares de interés y reforzar lazos

Redacción
29/06/2026 18:59
Cabana de Bergantinnos 2
Los jóvenes franceses fueron recibidos por el alcalde cabanés
Cedida
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Cabana y la localidad francesa de Treize-Septiers –hermanadas desde 2007– llevan a cabo este verano un nuevo intercambio de jóvenes, en el que participan 47 adolescentes de 15 y 16 años. Se trata de 23 jóvenes franceses –que llegaron el domingo a Cabana, donde permanecerán hasta el viernes– y de 24 cabaneses.

El alcalde cabanés, José Muíño, les ha dado la bienvenida deseándoles “una provechosa estancia en nuestro municipio y que aprovechen el tiempo para conocer más de cera nuestras costumbres, pero que, lo más importante, es que lo hagan divirtiéndose”, apuntó. 

Este tipo de intercambios se llevan a cabo desde 2014 si bien en 2015 se incluyeron en el programa europeo Eramus+ con el título ‘Ser joven en Europa: ¿qué identidad?’ Los objetivos de esta iniciativa son aprender o perfeccionar otro idioma, en este caso francés y español; abrir a los jóvenes a otras culturas y construir relaciones duraderas entre la juventud de ambos países. 

El intercambio que se lleva a cabo esta semana con la visita de los ‘hermanos’ de Treize-Septiers tiene como finalidad también que tomen conciencia, más allá de su identidad regional o nacional, de la identidad europea. Todo ello a través de intercambios y debates en torno a los clichés nacionales, compartir experiencias y habilidades así como escuchando sus experiencias y opiniones. 

Dentro de las actividades previstas en Cabana están un paseo en kayak por el estuario del Anllóns, ver películas, visitar Santiago, participar en campus de deporte o juegos en la playa. 

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