Cabana acoge un año más el Campus de baloncesto 2PRO

Los participantes campus de baloncesto Cedida

Cabana vuelve a convertirse este mes de julio en un referente del baloncesto de formación con la celebración de una nueva edición del Campus de Tecnificación 2PRO, que reúne en el municipio a cerca de 70 jóvenes procedentes de diferentes puntos de España.

El campus se desarrolla en dos turnos. El primero, dirigido a las jugadoras de entre 12 y 17 años, tiene lugar del 12 al 18 de julio, mientras que el segundo, destinado a los chicos de esas mismas edades, se celebrará del 19 al 25 de julio.

El Concello de Cabana pone a disposición de la Asociación 2PRO las instalaciones del pabellón municipal y de la Escuela de Vela, donde se desarrolla un exigente programa de tecnificación deportiva.

Además de los participantes, el evento reúne a una veintena de entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas y coordinadores, conformando un equipo técnico especializado que acompaña a los jóvenes durante toda su estancia.

Todos los participantes se alojan en el Albergue Xuvenil Alalá, que permanece completamente ocupado durante las dos semanas de celebración del campus.

A lo largo de cada jornada, los deportistas completan hasta nueve horas diarias de entrenamientos, competiciones y actividades formativas distribuidas entre la mañana, la tarde y la noche. Cada turno concluirá con una ceremonia de clausura abierta a las familias y al público en general, en la que se disputará el partido final y se realizará la entrega de galardones. Estas clausuras están previstas para el 18 de julio, en el caso del grupo femenino, y para el 25 de julio, en el turno masculino.

Desde la Asociación 2PRO agradecen el compromiso del Concello de Cabana con el deporte y destacan que la colaboración municipal resulta imprescindible para hacer posible un evento de estas características gracias a la cesión de unas instalaciones que consideran idóneas para el desarrollo del campus.