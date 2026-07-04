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Cabana

Cabana estrena las visitas nocturnas estivales al Dolmen de Dombate

La actividad permitió a los participantes acercarse a la historia y al valor de este monumento megalítico

Redacción
04/07/2026 19:05
Visita nocturna al Dolmen de Dombate
Visita nocturna al Dolmen de Dombate
Cedida
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El Dolmen de Dombate acogió la primera visita guiada nocturna de la programación cultural de verano del Concello de Cabana.

A Cidá de Borneiro cobrará vida el 11 de julio con el Castro Animado

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La actividad permitió a los participantes acercarse a la historia y al valor de este monumento megalítico en un ambiente diferente, marcado por la calma de la noche y el silencio del entorno.

Con esta propuesta se abre un ciclo de visitas que busca poner en valor el patrimonio histórico de Cabana y consolidar el Dolmen de Dombate como uno de los grandes símbolos culturales del municipio.

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