Cabana estrena las visitas nocturnas estivales al Dolmen de Dombate

Visita nocturna al Dolmen de Dombate Cedida

El Dolmen de Dombate acogió la primera visita guiada nocturna de la programación cultural de verano del Concello de Cabana.

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La actividad permitió a los participantes acercarse a la historia y al valor de este monumento megalítico en un ambiente diferente, marcado por la calma de la noche y el silencio del entorno.

Con esta propuesta se abre un ciclo de visitas que busca poner en valor el patrimonio histórico de Cabana y consolidar el Dolmen de Dombate como uno de los grandes símbolos culturales del municipio.