Cabana
Cabana estrena las visitas nocturnas estivales al Dolmen de Dombate
La actividad permitió a los participantes acercarse a la historia y al valor de este monumento megalítico
El Dolmen de Dombate acogió la primera visita guiada nocturna de la programación cultural de verano del Concello de Cabana.
La actividad permitió a los participantes acercarse a la historia y al valor de este monumento megalítico en un ambiente diferente, marcado por la calma de la noche y el silencio del entorno.
Con esta propuesta se abre un ciclo de visitas que busca poner en valor el patrimonio histórico de Cabana y consolidar el Dolmen de Dombate como uno de los grandes símbolos culturales del municipio.