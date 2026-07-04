Cabana renovará el césped y los equipamientos del campo de fútbol de As Redondas

Campo municipal de As Redondas en Cabana Cedida

El Concello de Cabana sustituirá el césped, el sistema de riego, la iluminación y los equipamientos deportivos del campo de fútbol municipal de As Redondas mediante un contrato de arrendamiento que se extenderá hasta el año 2033.

Según fuentes municipales, la actuación permitirá que las instalaciones dispongan durante los próximos siete años de un terreno de juego completamente renovado y de última generación, adaptado a la normativa actual. El proyecto incluye también la instalación de un nuevo sistema de regadío, nuevas luminarias y la renovación del equipamiento deportivo.

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El Concello considera esta inversión prioritaria para garantizar que el campo pueda utilizarse en condiciones óptimas por parte de los usuarios habituales. Para el presupuesto de 2026 está prevista una partida de 23.141 euros, mientras que en los ejercicios siguientes se reservarán 55.538 euros anuales, salvo en la última anualidad, que será de 32.397 euros. En total, la inversión alcanzará los 388.777 euros.

El alcalde de Cabana, José Muíño, destacó que “trátase dunha intervención que responde a unha alta demanda por parte da veciñanza, especialmente daquelas familias que empregan a instalación de xeito habitual”. El regidor añadió que el objetivo es fomentar la práctica deportiva segura: “Con isto non só queremos continuar fomentando un estilo de vida saudable, senón tamén previr lesións e que a práctica deportiva no noso municipio sexa completamente segura”.