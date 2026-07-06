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Cabana

Cabana pide un uso responsable del agua ante la bajada del caudal

El Concello activó la alerta de Plan Municipal de Emergencia y Gestión del Riesgo de Sequía

Redacción
06/07/2026 21:24
El río Anllóns a su paso por Carballo
Archivo
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El Concello de Cabana ha hecho un llamamiento a los vecinos para que reduzcan el consumo de agua tras constatar un descenso muy significativo del caudal de los regatos y manantiales del municipio.

Según informa el Concello, la situación ha motivado la activación de la fase de alerta contemplada en el Plan Municipal de Emergencia y Gestión del Riesgo de Sequía, ante la posibilidad de que se produzcan incidencias en el abastecimiento e incluso cortes puntuales del suministro.

Con el objetivo de preservar las reservas disponibles, el gobierno local solicita a la población que haga un uso responsable del agua y evite actividades que impliquen un elevado consumo. Entre las recomendaciones figuran no regar jardines o huertas, no lavar vehículos, evitar el baldeo de calles o patios y no llenar piscinas.

Desde el Concello apelan a la colaboración vecinal para minimizar el impacto de la situación y garantizar el abastecimiento mientras persistan las actuales condiciones de escasez hídrica.

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