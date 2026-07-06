Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

La Cidá de Borneiro volverá a la época castreña con una nueva edición del ‘Castro Animado’

Será este sábado y habrá música, gastronomía y mucha animación

Redacción
06/07/2026 16:52
La pasada edición del castro animado
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cidá de Borneiro volverá a llenarse de vida este sábado con una nueva edición del ‘Castro Animado’, una cita organizada por el Concello de Cabana que, un año más, transformará el emblemático yacimiento arqueológico en un escenario para revivir la cultura castreña a través de recreaciones, música, gastronomía y propuestas dirigidas a toda la familia.

La programación comenzará a las 17 horas e invitará a los asistentes a descubrir cómo era la vida de los antiguos habitantes de los castros. Entre las actividades previstas figuran encuentros con pobladores de otros asentamientos, así como una recreación histórica en la croa del castro que permitirá conocer escenas cotidianas de aquella época.

Visita nocturna al Dolmen de Dombate

Cabana estrena las visitas nocturnas estivales al Dolmen de Dombate

Más información

La gastronomía también tendrá un papel destacado con una degustación de productos típicos de Cabana acompañados de bebidas inspiradas en la tradición castreña. Además, habrá demostraciones de artesanía y cerámica, juegos populares organizados por Miudiño y una recreación histórica a cargo del Clan de Breogán.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada con las actuaciones de Farrapos, As Lerchas, As Cantareiras de Anos, Son de Cabana y Felipe Mourelle, además de la animación de Cé Orquestra Pantasma y el espectáculo de A Vela Circo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Cidá de Borneiro volverá a la época castreña con una nueva edición del ‘Castro Animado’
Redacción
Visita nocturna al Dolmen de Dombate

Cabana estrena las visitas nocturnas estivales al Dolmen de Dombate
Redacción
Campo municipal de As Redondas en Cabana

Cabana renovará el césped y los equipamientos del campo de fútbol de As Redondas
Redacción
Los participantes en el primer turno del campus de baloncesto que acoge Cabana

Cabana acoge un año más el Campus de baloncesto 2PRO
Redacción