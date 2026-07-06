La Cidá de Borneiro volverá a la época castreña con una nueva edición del ‘Castro Animado’

La pasada edición del castro animado Archivo

La Cidá de Borneiro volverá a llenarse de vida este sábado con una nueva edición del ‘Castro Animado’, una cita organizada por el Concello de Cabana que, un año más, transformará el emblemático yacimiento arqueológico en un escenario para revivir la cultura castreña a través de recreaciones, música, gastronomía y propuestas dirigidas a toda la familia.

La programación comenzará a las 17 horas e invitará a los asistentes a descubrir cómo era la vida de los antiguos habitantes de los castros. Entre las actividades previstas figuran encuentros con pobladores de otros asentamientos, así como una recreación histórica en la croa del castro que permitirá conocer escenas cotidianas de aquella época.

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La gastronomía también tendrá un papel destacado con una degustación de productos típicos de Cabana acompañados de bebidas inspiradas en la tradición castreña. Además, habrá demostraciones de artesanía y cerámica, juegos populares organizados por Miudiño y una recreación histórica a cargo del Clan de Breogán.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada con las actuaciones de Farrapos, As Lerchas, As Cantareiras de Anos, Son de Cabana y Felipe Mourelle, además de la animación de Cé Orquestra Pantasma y el espectáculo de A Vela Circo.