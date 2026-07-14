Riobó volverá a viajar a la Edad Media el 8 de agosto

La Tarde Noite no Medievo del pasado año Raúl López

La aldea de Riobó, en Cabana, celebrará el próximo 8 de agosto la XVII edición de la Tarde-Noite no Medievo, una de las citas estivales más singulares de la comarca, que volverá a transformar el núcleo en un escenario inspirado en la Edad Media con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

La programación arrancará a las 17 horas e incluirá paseos a caballo, una caminata hasta la Torre de Penela, la preboda medieval. juegos tradicionales, una exhibición de danza tradicional a cargo del grupo Inllar y diferentes pruebas medievales. Los asistentes también podrán participar en la tradicional Pitanza do Santo, amenizada por la Cé Orquestra Pantasma, además de disfrutar del espectáculo de Kote Malabar.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 22.30 horas con la actuación de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, uno de los referentes de la música tradicional gallega, que protagonizará el concierto central de la jornada.

La fiesta concluirá con la actuación de Os Festicultores Troupe, encargados de poner el broche final a una edición que volverá a combinar patrimonio, cultura popular, música y ocio.