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Cabana

Cabana celebra el próximo sábado día 1 de agosto la tradicional romería de San Fins do Castro

La cita está catalogada como Festa da Interese Turístico de Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 17:09
Los romeros preparándose para el Berro Seco
Los romeros preparándose para el Berro Seco
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Los vecinos  de Cesullas se preparan para celebrar por todo lo alto una nueva edición de la romería de San Fins do Castro, patrón del municipio de Cabana de Bergantiños.

Como todos los años, la cita va a tener lugar el 1 de agosto, que este año coincide en fin de semana, concretamente el sábado próximo. La fiesta está reconocida como de interés turístico de Galicia y cuenta con señas de identidad propia.

La jornada arrancará con dianas y alboradas y animación musical a cargo de los gaiteiros O Son do Castro.  En el plano religioso habrá misas en la ermita desde las 9 horas. La solemne comenzará a las 13.00 horas, será cantada por la Coral de Cesullas y culminará con la tradicional procesión.

Después de la interpretación del Himno a San Fins por parte de la Banda de Música Eduardo Pondal, llegarán los rituales característicos de esta romería. 

Durante el Berro Seco, los romeros, dirigidos por el párroco, se agachan tres veces y se levantan otras tantas mientras entonan un grito de alegría:"ouuu!" 

O Santo da Pólvora consiste en una rueda de fuegos de artificio en la que dos figuras que simulan realizar un trabajo tradicional dan vueltas y vueltas hasta que acaban explotando.

La sesión vermú será amenizada por la orquesta Los Españoles y dará paso a las tradicionales meriendas campestres, amenizadas en este caso por los grupos folk Maruxía, Os Enxebres e Os Farrapos.

Por la noche habrá verbena con las orquestas Horizon The Show y Los Españoles. 

Las personas interesadas en colocar mesas para participar en las meriendas campestres pueden llamar al número de teléfono 696 083 217.

Programa del domingo

Las fiestas continuarán el domingo, día 2 de agosto, jornada dedicada a Nosa Señora dos Remedios. 

Habrá dianas y alboradas a cargo de la banda de gaitas Inllar y misas desde las 9 horas, con la principal a la 1.

La animación musical, tanto al mediodía como por la noche, correrá a cargo de la orquesta Ritmo.

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