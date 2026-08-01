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Cabana

Fallece un motorista tras caerse de su vehículo en la carretera que va de Cabana a Laxe

La víctima es un joven de 19 años que residía en Carballo

Europa Press
01/08/2026 16:06
El percance mortal ocurrió al paso de la carretera Cabana-Laxe por la parroquia de Canduas
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Un motorista ha fallecido este sábado, 1 de agosto, tras caerse de su vehículo en movimiento en Cabana de Bergantiños (A Coruña). La víctima es un joven de 19 años que residía en Carballo.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar este mediodía en la AC-429 --carretera que comunica Cabana de Bergantiños con Laxe--, a la altura de la parroquia de Cánduas.

Hasta el punto se desplazaron miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Ponteceso.

Ahora, los agentes de seguridad tratan de esclarecer lo ocurrido y qué le ocasionó la pérdida de equilibrio al joven motorista.

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