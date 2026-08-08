La aldea de Riobó revive su pasado medieval

La prevoda medieval fue el momento más esperado de la jornada en Riobó M. Froxán

La aldea de Riobó, en Cabana, volvió este sábado a viajar al pasado con la celebración de la XVII edición de Riobó no Medievo, una cita que congregó a numeroso público en una tarde en la que se combinaron historia, tradición, música y diversión.

La jornada arrancó con una caminata hasta la Torre da Penela y continuó con paseos a caballo, juegos tradicionales del Melga y danza tradicional. Uno de los momentos destacados fue el pregón, que este año corrió a cargo de la Xunta Local contra o Cancro de Cabana, coincidiendo con su 30 aniversario, y que fue leído por su presidenta, Julia Blanco.

La tradicional prevoda medieval tuvo en esta ocasión una única pareja protagonista, Candela y Andrés, que participaron en la singular ceremonia oficiada por Silvia Losada.

La programación se completó con la Pitanzada do Santo y las actuaciones de Cé Orquestra Pantasma y Kote Malabar. La música tomará el relevo a las 22.30 horas con Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, mientras que Os Festicultores serán los encargados de poner el broche final a una nueva edición de una de las celebraciones más singulares del verano en Cabana.