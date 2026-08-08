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Cabana

La aldea de Riobó revive su pasado medieval

La cita congregó a numeroso público en una tarde en la que se combinaron historia, tradición, música y diversión

Redacción Carballo
08/08/2026 21:32
La prevoda medieval fue el momento más esperado de la jornada en Riobó
La prevoda medieval fue el momento más esperado de la jornada en Riobó
M. Froxán
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La aldea de Riobó, en Cabana, volvió este sábado a viajar al pasado con la celebración de la XVII edición de Riobó no Medievo, una cita que congregó a numeroso público en una tarde en la que se combinaron historia, tradición, música y diversión.

La jornada arrancó con una caminata hasta la Torre da Penela y continuó con paseos a caballo, juegos tradicionales del Melga y danza tradicional. Uno de los momentos destacados fue el pregón, que este año corrió a cargo de la Xunta Local contra o Cancro de Cabana, coincidiendo con su 30 aniversario, y que fue leído por su presidenta, Julia Blanco.

La tradicional prevoda medieval tuvo en esta ocasión una única pareja protagonista, Candela y Andrés, que participaron en la singular ceremonia oficiada por Silvia Losada.

La programación se completó con la Pitanzada do Santo y las actuaciones de Cé Orquestra Pantasma y Kote Malabar. La música tomará el relevo a las 22.30 horas con Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, mientras que Os Festicultores serán los encargados de poner el broche final a una nueva edición de una de las celebraciones más singulares del verano en Cabana.

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