Los juegos del Melga fueron otro de los reclamos de 'Riobó no Medievo 2026'
Las novedades lúdicas introducidas por los responsables del museo tuvieron mucho éxito
El Museo Etnolúdico de Galicia no faltó tampoco este año a su habitual cita de Riobó no Medievo, llevada a cabo el pasado sábado en la aldea cabanesa del mismo nombre.
El Melga de Ponteceso volvió a suscitar la atención de numerosos niños y también de muchos mayores del a mano de su 'VII Festival de Juegos y Deportes Tradicionales en la Edad Media'.
Fue una sesión lúdico-cultural-festiva, gastronómica y turística, en la que no faltaron los juegos de fuerza, habilidad, precisión, lanzamientos, juegos de tablero, etcétera, que contaron con una amplia participación.
Los juegos diseñados para esta edición causaron expectación y asombro, tanto por su originalidad como, en algunos caso, por la dificultad que entrañaba su ejecución.
Entre las novedades introducidas figuraron juegos de campo como la 'mariola' la 'herradura'; mientras que en el apartado de juegos de tablero los más exitosos fueron 'Cerrar la casa' y el 'Tablut vikingo'. En el capítulo de habilidades motrices los más demandados fueron el 'Tablero de gomas' y 'Figuras de salta a la rana con pelotas'.
A toda esa oferta hay que sumar prácticas lúdicas ya conocidas como el juego de la rana, el zurriagazo, el balero, los zancos y los multiesquies, que son siempre garantía de éxito allí a donde van.
Otra de las grandes sorpresas de este año fue la gran 'Carrera de la sortija' ideada como fin de fiesta en la que los progenitores y sus hijos-as intentaban insertar sus lanzas en las anillas colgadas de un pórtico.
Como colofón, Eduardo Pérez y Verdes y Lola Roel, presidente y vicepresidenta de la fundación responsable del Melga entregaron los premios y medallas dispuestos para los ganadores de cada una de las modalidades.
Para los miembros de la Fundación Pérez y Verde, el mejor premio fueron las numerosas felicitaciones que recibieron y las muchas sonrisas que consiguieron arrancar de los niños y niñas participantes y sus familias.