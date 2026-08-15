Candela y Andrés | “Cremos que a de Riobó no Medievo vai ser a nosa única voda”

Andres Regueiro y Candela Martínez en el momento de la celebración de la prevoda medieval de Riobó C. Cabana

El ritual de las Prevodas, en el que los novios llegan a caballo hasta las inmediaciones de la iglesia, en cuyo entorno exterior se lleva a cabo la singular ceremonia, es uno de los momentos más esperados de esta fiesta de viaje al pasado que realizan los vecinos de la aldea de Riobó a principios de agosto.

Hasta la presente edición no hubo muchos problemas para encontrar parejas dispuestas a casarse por el rito medieval improvisado por la maestra de ceremonias, Silvia Losada. Esta vez la búsqueda se puso más difícil hasta que la cabanesa Candela Martínez y el lucense Andrés Regueiro decidieron dar un paso adelante, con la novia bastante más convencida que el novio, todo hay que decirlo.

“A verdade é que nin Andrés nin eu foramos nunca á festa medieval de Riobó, por máis que unha amiga que teño alí levaba tempo dicíndonos que estaba moi ben e que tiñamos que ir. Con todo, uns anos porque nos coincidía co Festival de Pardiñas e outros por otras cousas, o certo é que foramos aplazando a decisión ata o de agora”, explica Candela.

Unha amiga insistiume moito en que tiñamos que ir a festa e participar nas Prevodas medievais porque este ano non había xente apuntada Candela Martínez

Y es que este año la persistencia y el poder de convicción de su amiga de Riobó fue más grande que nunca; “Insistiume moito en que tiñamos que vir si ou si e que además tiñamos que casar polo rito medieval, xa que non había ningunha parella apuntada e por nada do mundo se podía perder un dos sinais de identidade da festa”. Candela accedió pero aún le quedaba por delante la tarea de vencer las reticencias de su novio.

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“Andrés é moi tímido e si que lle custou algo máis decidirse. Había que montar a cabalo, algo que el nunca o fixera antes e na cerimonia tamén tiña que bailar, cousa que tamén lle costa, pero ao final dixo que si a todo e fíxoo moi ben”.

Amor a primera vista

La joven es natural de la parroquia cabanesa de Canduas y nutricionista de profesión. Fue precisamente hace algo más de seis años en su etapa de estudiante en Lugo cuando conoció a Andrés. Lo de ellos dos fue prácticamente amor a primera vista. “Eu estaba cursando un máster e el ía a clase con algunhas das miñas compañeras de piso. Presentáronnos e pouco despois xa empezamos a saír e vai xa para seis anos que estamos xuntos”, dice Candela.

Volviendo a su enlace medieval, los únicos ensayos que realizaron no se prolongaron mucha más allá de media hora, básicamente el tiempo que le llevó a Silvia Losada explicarles lo que tenían que hacer y decir. Llegado el momento, comenta Candela, lo que les costó algo más fue llegar a las inmediaciones de la iglesia a caballo.

Eu gardei ben o segredo ata que o último día llo dixen a unha amiga e a noticia estendeuse como a pólvora Candela Martínez

“Andrés era a primeira vez que montaba nun cabalo e ademais o animal estaba un poco nervioso, pero como diante del ía o dono, non tivemos maior problema”. Durante el trayecto hasta el lateral de la iglesia donde se celebraba la ceremonia, Candela pudo comprobar que una nutrida representación de Canduas había acudido a ver su enlace y el de Andrés.

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“Eu gardei ben o segredo ata que o último día llo dixen a unha amiga e a noticia estendeuse como a pólvora”. En cambio, sí avisaron a la familia lucense de Andrés, que finalmente se lo perdió “porque pensaron que era unha cousa máis impersoal coma a do Arde Lucus. Cando viron que en Riobó a única voda que houbo foi a nosa, levaron un bo disgusto por non vir”.

A todos los amigos y familiares de la pareja que se lo perdieron, no les queda otra que armarse de paciencia: “Nós estamos moi ben así e, polo momento, a de Riobó no Medievo, en donde por certo nos divertimos moito e o pasamos xenial, vai ser a nosa única voda”