Más de 130 jóvenes se despiden de un verano de deporte en Cabana

Cierre del campus deportivo de Cabana Cedida

Tres quincenas, siete monitores y una programación que llevó a los participantes desde el campo de fútbol hasta el agua. Cabana acaba de cerrar la sexta edición de su Campus Deportivo, que este verano alcanzó los 136 inscritos.

La iniciativa municipal volvió a apostar por combinar actividad física, convivencia y conocimiento del propio municipio. Los niños y niñas practicaron durante el campus atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, piragüismo, waterpolo y senderismo, entre otras disciplinas, además de participar semanalmente en sesiones de ejercicios de fuerza.

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La programación tampoco quedó limitada a un único recinto. El campo municipal de fútbol, el polideportivo, la piscina, la playa de O Pendón, el paseo y la plaza fueron algunos de los escenarios utilizados durante las tres quincenas.

A la vertiente deportiva se añadió también una aproximación al patrimonio local. Los participantes realizaron una visita guiada al Dolmen de Dombate, incorporando así una actividad cultural al programa.

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El alcalde, José Muíño, participó en la clausura y destacó el componente educativo de la iniciativa. “O Campus Deportivo é unha iniciativa importante no verán de Cabana. Un ano máis, comprobamos que o deporte é unha ferramenta magnífica para transmitir valores como o esforzo, o respecto e o traballo en equipo, ao tempo que se fan amizades e se desenvolve a convivencia”, señaló.

El regidor incidió asimismo en el papel que desempeña el programa para las familias durante las vacaciones: “Iniciativas coma esta axudan as familias a conciliar durante as vacacións e ofrecen aos nosos rapaces e rapazas un lecer saudable e de calidade”.