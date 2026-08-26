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Cabana

El programa de actividades sociales de Cabana llegará a todas las parroquias del municipio

La oferta incluye desde obradoiros de memoria, labores y cestería hasta yoga, pandereta y manejo del móvil

Redacción Carballo
26/08/2026 17:32
Una de las numerosas acividades impartidas el curso pasado
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Cabana ya tiene listo el programa de actividades sociales del curso 2026-2027, destinado a crear comunidad y a mejorar el bienestar de los vecinos.

La oferta incluye manualidades, encaje de bolillos, obradoiros de memoria, cestería, arreglos florales, macramé, labores (como ganchillo o bordados), yoga, trabajo del cuero, actividad física, canto, pandereta y manejo del móvil.

El programa se impartirá en todas las parroquias del municipio y para ellos se aprovecharán los locales sociales de Borneiro, Canduas, Corcoesto, Cundíns, O Esto, Riobó y Silvarredonda, así como la escuela unitaria de Anos, el centro de mayores de Cesullas, el centro Íntegro, la rectoral de Nantón y la Escola de Vela.

A esta red se suma como novedad la Casa Museo Saturnino Cuíñas Lois, la antigua rectoral de Cesullas, que se estrenará como sede una vez finalizadas la sobras de rehabilitación del inmueble, en el que se impartirán los talleres de manejo del móvil.

El plazo para efectuar las preinscripciones en las actividades sociales estará abierto entre el 2 y el 10 de septiembre. Preferiblemente se formalizarán a través de la web, las redes sociales y los servicios de mensajería del Concello, aunque también se podrá llevar a cabo de manera presencial, de 9:00 la 14:00 horas, en las dependencias municipales.

Para participar en las actividades será necesario retirar el carné municipal, cuya tasa deberá abonarse en el momento de la preinscripción. 

Hay dos modalidades, el individual y el familiar. En el caso del individual, el coste es de 20 euros para personas empadronadas en Cabana, aunque las personas mayores de 65 años o con diversidad funcional podrán inscribirse a la mitad de precio. 

Toda la información sobre las actividades sociales está disponible en la página web del Concello de Cabana de Bergantiños.

El alcalde, José Muíño, explica que se trata de propuestas actividades "fundamentalmente deseñadas para as nosas persoas maiores, nun contexto no que o reto demográfico está poñendo a proba a nosa capacidade para manter activa a vida comunitaria rural", pero tamén “para todas as persoas que queiran involucrarse nestas actividades e contribuír a construír comunidades vivas e dinámicas no noso concello”.

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