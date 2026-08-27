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Cabana

La Xunta cita a los afectados por el proyecto de la senda que discurrirá entre Os Martices y el final de A Pedra, en la parroquia cabanesa de Nantón

El 17 de septiembre se procederá a la redacción de las actas previas a la ocupación y el 19 de noviembre tendrá lugar la expropiación efectiva de terrenos

Redacción Carballo
27/08/2026 18:59
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón
Parte del tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón
Cedida
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La Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, publicó esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria, para los próximos meses de septiembre y noviembre de los actos expropiatorios para ejecutar las obras de la nueva senda peatonal de 1,5 kilómetros en la carretera AC-552, al paso por Nantón, en Cabana de Bergantiños. 

El acto para la redacción de las actas previas a la ocupación está convocado para el día 17 de septiembre, de las 10.00 a las 12.00 horas, en el salón de plenos del Concello de Cabana de Bergantiños. 

La formalización de las actas de ocupación se llevará a cabo el próximo día 19 de noviembre, de las 10.00 a las 11.00 horas, en la misma localización. 

Las obras, que fueron ya adjudicas por imponerte de 356.106 euros a la empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L., cuenta con financiación de fondos europeos Feder y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Con esta intervención la Xunta da respuesta a las necesidades en materia de seguridad y movilidad de los vecinos, ya que a través de este itinerario peatonal se podrá acceder a un buen número de equipamientos y servicios que se concentran en esta zona, caso del centro de salud, la parada del bus, la farmacia o el campo de fútbol.

La senda permitirá facilitar también los desplazamientos seguros de los usuarios de la Asociación Íntegro, que aglutina a personas con diversidad funcional de toda la Costa da Morte y que también tiene su sede social en este entorno.

Además de la construcción de la propia senda, se llevarán a cabo otras actuaciones relativas a la canalización de pluviales o a la instalación de telecomunicaciones; y se renovará la señalización.

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