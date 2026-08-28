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Cabana

Diversiplás lleva su campaña de sensibilización ambiental a tras playas de la Costa da Morte

Las acciones se desenvolverán a lo largo del mes de septiembre en los arenales de Traba de Laxe, Ariño y Balarés

Redacción Carballo
28/08/2026 17:37
La jornada de puertas abiertas en el obradoiro de Diversiplás será el 4 de septiembre
La jornada de puertas abiertas en el obradoiro de Diversiplás será el 4 de septiembre
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La asociación Íntegro,  a través del proyecto Diversiplás, va a llevar a cabo una nueva campaña de sensibilización ambiental en la Costa da Morte.

La iniciativa combinará tres jornadas de limpieza de playas con una jornada de puertas abiertas en el taller Diversiplás, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el problema de los residuos plásticos y mostrar las posibilidades que ofrece su recuperación y transformación.

Todas las acciones serán gratuitas y para inscribirse solo hay que llamar a los números de teléfono 981 734 985 o 650 961 649.

Las limpiezas empezarán el 2 de septiembre en la playa de Traba, en Laxe, continuarán el 9 de septiembre en la playa del Ariño, en Camariñas, y finalizarán el 14 de septiembre en la playa de Balarés, en Ponteceso.

El objetivo es sensibilizar sobre el impacto que los residuos, especialmente los plásticos, tienen en los ecosistemas marinos y recordar que aquello que hoy queda abandonado en el entorno puede acabar mañana en el mar.

La campaña tendrá continuidad el 4 de septiembre, con la celebración de una jornada de puertas abiertas en el taller Diversiplás. 

La iniciativa permitirá conocer el trabajo que se desarrolla en este espacio y descubrir qué pasa con los residuos plásticos una vez recuperados. 

Además, las personas que se acerquen podrán conocer de primera mano las renovadas instalaciones que la entidad tiene en Nantón e iniciarse en el reciclaje.

Con estas actuaciones, Íntegro busca implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno y poner en valor el compromiso colectivo con la protección del litoral. 

Las actividades forman parte de las acciones de la anualidad 2026 del proyecto Diversiplás, promovido por la asociación Íntegro y cofinanciado por la Unión Europea, la Xunta de Galicia y el GALP Costa da Morte.

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