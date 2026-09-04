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Cabana

Personas con discapacidad vuelven a surcar la ría de Camariñas a bordo del velero Laion

Los usuarios de Íntegro vivirán la experiencia el viernes día 11 de septiembre

Redacción Carballo
04/09/2026 19:28
El velero tiene su base en el puerto de Muxía
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El Programa Galicia Vela Adaptada (Gavea 2026) se desarrollará entre los días 8 y 18 de septiembre con la participación de 73 personas con discapacidad procedentes de entidades y servicios de la Confederación Galega de Minusválidos. 

Financiada por la Diputación de A Coruña, esta iniciativa tiene como finalidad ofrecer la oportunidad a personas con movilidad reducida de poder disfrutar del medio marino a través de la navegación en un velero adaptado. 

Las entidades participantes en esta edición son Íntegro de la Costa da Morte, Aixiña de Ourense, Amaral de Arzúa, Adibismur de la comarca de Muros, Avante de Val do Dubra, Alcer Coruña, Aprom de Cariño y Aspamite de Teo. 

La primera entidad en inaugurar el programa de este año será la asociación Íntegro. Usuarios de su centro de recursos de Nantón navegarán a bordo del Laion el martes día 8 de septiembre, en doble horario de mañana y tarde.

También navegarán en el velero Laion personas del servicio de atención diurna de Cogama en Medelo (Silleda) y del programa de Autonomía de Cogami en el Cegadi de Santiago

En total serán 73 personas las que navegarán por la ría de Camariñas a bordo del velero Laion. Las sesiones de navegación están programadas a lo largo de dos semanas, distribuidas en turnos de mañana y tarde, permitiendo que las personas participantes puedan acercarse al medio marino en un entorno accesible, seguro y adaptado a sus necesidades. 

A través de esta actividad se promueven valores como el trabajo en equipo, la confianza, la superación personal y la convivencia.

Iniciado en 2002 tras la cesión del velero Laion, incautado al narcotráfico por la Audiencia Nacional y cedido en guarda y custodia a la entidad miembro de Cogami, Adibismur, cuenta con adaptaciones específicas que facilitan el acceso y la participación de personas con movilidad reducida. 

Entre ellas destacan una grúa en la botavara para embarcar desde el pantalán y un winche eléctrico con pulsador que simplifica el manejo de las velas.

 Con base en el puerto de Muxía, las travesías, siempre que el tiempo lo permita, se desarrollarán en turnos de mañana (11:00-14:00 h) y de tarde (16:00-19:00 h). 

Para poder llevar a cabo esta experiencia, el proyecto Gavea cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña y con la colaboración de la asociación Cataventos.

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