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Cabana

El Festigual de Íntegro volverá a convertir Nantón en una gran fiesta de la diversidad

Será el sábado 26 a partir de las 12 horas

Redacción Carballo
05/09/2026 17:26
Festigual 26
La anterior edición del Festigual de Íntegro
Raúl López
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Personas con y sin diversidad funcional compartiendo música, comida, cultura y ocio en un mismo espacio y en igualdad de condiciones. Esa es la filosofía con la que Íntegro volverá a reunir a la comarca el próximo sábado 26 de septiembre en Nantón, en Cabana, para celebrar la cuarta edición del Festigual.

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Bajo el lema ‘Diversamente iguais’, la cita regresará a la zona del campo de fútbol con una programación que comenzará a las 12.00 horas y se desarrollará bajo una gran carpa. La propuesta está abierta a toda la ciudadanía y busca combinar el carácter festivo de la jornada con la reivindicación de una sociedad más inclusiva.

La música tendrá un peso importante en el programa. Por el escenario pasarán AC Inllar y el Dúo La Fábula, mientras que Terapia de Grupo ofrecerá uno de los conciertos de la jornada. A las actuaciones se sumarán espacios dedicados a la artesanía, animación infantil y diferentes actividades culturales y participativas pensadas para públicos de todas las edades.

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Un xantar para compartir

La mesa volverá a ser otro de los puntos de encuentro. El xantar popular contará con menús para adultos y para niños y la organización mantendrá abierto hasta el 18 de septiembre el plazo para retirar los tickets. Las reservas deben realizarse a través del teléfono 981 734 985. Los menores de tres años podrán participar gratuitamente, aunque será necesario comunicar previamente su asistencia.

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