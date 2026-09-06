La Xunta inicia las obras de mejora del firme en ocho carreteras de la Costa da Morte

Vista del vial que comunica Ponteceso y Laxe a su paso por Cabana EC

Este lunes 7 se septiembre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia pone en marcha las obras de renovación del firme en ocho carreteras autonómicas con una inversión de 3,4 millones de euros.

En concreto, se llevará a cabo el refuerzo del firme para el mantenimiento y conservación de distintos trechos de la vía de altas prestaciones VG.-1.4 (Cee-Sardiñeiro), así como en las carreteras AC-404 (Santa Comba-Baio), AC-429 (Ponteceso-Laxe), AC-440 (Berdoias-Muxía), AC-444 (Negreira-Ponte Failde), AC-546 (Negreira- A Pereira), AC-550 (Cee-Ribeira) y la AC-552 (A Coruña-Cee).

Las intervenciones en estas vías, coinciden con sus recorridos por los municipios de A Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas.

A través de estas obras se mejoran las características funcionales de las carreteras de titularidad de la Xunta y se reforzará a la seguridad vial en distintos tramos de esta vías.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses. Los trabajos adjudicados consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad.

En conjunto, a través de estas intervenciones se actuará en cerca de 65 kilómetros de longitud.