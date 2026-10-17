Cabana destinará 577.000 euros a renovar su complejo deportivo

Muíño y Calvo, este sábado en Cabana Raúl López Molina

El complejo deportivo de Cabana afrontará una reforma de casi 577.000 euros para mejorar sus instalaciones y garantizar su funcionalidad y seguridad. La Xunta aportará más de 288.000 euros, aproximadamente la mitad de la inversión prevista, según se recordó este sábado durante la visita del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, al municipio.

Cabana lidera la inversión por habitante en la Costa da Morte, con 548 euros por vecino Más información

El responsable autonómico se desplazó a Cabana para abordar con el Concello la situación actual del recinto y las actuaciones previstas, cuyo apoyo económico ya había sido anunciado el pasado agosto. La intervención abarcará cuatro espacios. En la piscina se reforzará el aislamiento y la protección frente a la corrosión, mientras que el pabellón polideportivo incorporará nuevo equipamiento. También se reformarán diferentes dependencias del campo de fútbol y del local social.

Calvo destacó la importancia social y deportiva del proyecto, incluido entre las actuaciones municipales estratégicas que apoya la Xunta. Esta consideración responde a que sus beneficios pueden extenderse más allá de Cabana, al tratarse de instalaciones utilizadas también por vecinos de otros municipios de la comarca.

Ayudas en los presupuestos

Durante su visita, el conselleiro también avanzó las principales medidas de apoyo a las entidades locales previstas en los presupuestos autonómicos de 2027 que se darán a conocer este lunes.

Entre ellas figura la creación de Concellos en Rede, una línea de ayudas dotada con 2,5 millones de euros para financiar los gastos derivados de compartir profesionales y servicios municipales. Los concellos podrán colaborar para disponer conjuntamente de arquitectos, técnicos, brigadas o personal dedicado a la gestión administrativa.

Íntegro ampliará su centro de recursos con tres nuevas aulas de atención específica Más información

La iniciativa se vincula a la nueva Lei de Administración Local de Galicia, actualmente en tramitación parlamentaria, que contempla fórmulas de cooperación entre municipios para compartir recursos y prestar servicios de manera conjunta.

El Gobierno gallego también incrementará hasta casi 1,6 millones de euros la partida del banco municipal de maquinaria, destinado a financiar vehículos ligeros y equipos para la protección ambiental y del entorno natural. Además, recuperará una convocatoria plurianual de 3,5 millones de euros para obras de eficiencia energética en infraestructuras municipales de concellos de menos de 30.000 habitantes, cofinanciada con fondos europeos Feder.

Por último, Calvo destacó el Plan específico de acción comunitaria aumentará su presupuesto de tres a cuatro millones de euros. Estas ayudas permitirán a asociaciones vecinales, colectivos de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas mejorar sus instalaciones y equipamientos.