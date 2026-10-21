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Cabana

Fundamar cierra la campaña de prevención de riesgos laborales 2026 para el sector del marisqueo a pie

La iniciativa, financiada por la Xunta, busca mejorar la salud, el bienestar y las condiciones físicas de este colectivo profesional

Manuel Froxán Rial
21/10/2026 18:08
El acto de clausura del programa contó con la presencia del alcalde, Jose Muíño y de Carlos Allo, en representación del Concello de Cabana
El acto de clausura del programa contó con la presencia del alcalde, Jose Muíño y de Carlos Allo, en representación del Concello de Cabana
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La Fundación para a Pesca e o Marisqueo (Fundamar) puso este miércoles punto final a su campaña de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 2026, una iniciativa destinada a promover la salud laboral y prevenir las lesiones musculoesqueléticas entre las personas profesionales del marisqueo a pie, mediante programas de ejercicio terapéutico adaptados a las exigencias físicas de esta actividad.

La clausura se llevó a cabo en Cabana en el transcurso de un encuentro con las mariscadoras que participaron en la iniciativa, al que asistió el regidor cabanés, José Muíño, el teniente de alcalde, Carlos Allo, y la gerente de Fundamar, María Caldeiro. La jornada sirvió para compartir la experiencia desarrollada y poner en valor la importancia de incorporar la prevención y el cuidado físico a la actividad profesional del marisqueo.

Esta iniciativa comenzó en 2025 y su gran acogida llevó a darle continuidad en 2026, con una nueva edición que incluyó programas de ejercicio terapéutico y distintas jornadas de sensibilización, consolidando una línea de trabajo centrada en la prevención y en la mejora de la salud laboral del sector. 

En las sesiones prácticas se trabajan aspectos como la conciencia corporal, la educación postural, la movilidad, la fuerza y la resistencia física, con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones, mejorar la capacidad funcional y favorecer un desarrollo más seguro y saludable de la actividad marisquera.

Además de su dimensión preventiva, la campaña busca sensibilizar sobre la importancia del autocuidado y de la incorporación de hábitos saludables a la rutina laboral, proporcionando a las profesionales herramientas prácticas que puedan aplicar en su día a día.

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