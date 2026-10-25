Vecinos de Cundíns y A Piolla se ven obligados a solicitar ayuda al Concello de Cabana al secarse los manantiales de sus traídas

El policía local de Cabana rellenando los depósitos de A Piolla en presencia de Roque Lema, presidente de la traída vecinal

Cabana es uno de los municipios de Bergantiños que se ha visto obligado a abastecer de agua a los usuarios de varias traídas vecinales que se han quedado sin ella al secarse las fuentes en las que realizaban las respectivas captaciones. Esta situación se lleva arrastrando desde hace tres semanas y no parece que vaya a solucionarse a corto plazo a falta de lluvias persistentes.

En la parroquia de Cundíns hay dos lugares afectados, Pedrouzo y A Gándara que, en conjunto, aglutinan a alrededor de una treintena de viviendas. En Nantón la sequía ha dejado sin agua a parte de los veinticuatro usuarios de la Traída Veciñal de A Piolla. En los tres casos, el Concello de Cabana de Bergantiños colabora con las entidades afectadas suministrándole agua a través de motobombas una vez a la semana.

Para ello recurre al personal y a los equipos del Distrito Forestal II, con sede en Betanzos, siempre y cuando no haya incendios en la zona y su personal esté disponible. El miércoles de la pasada semana no lo estaba y el Ayuntamiento tuvo que echar mano del GES de Ponteceso para reponer agua en los depósitos individuales de los vecinos de A Piolla que estaban vacíos. Al día siguiente completaron la tarea las motobombas del distrito forestal. En total, se le suministraron a dicha entidad de población cerca de 45.000 litros de agua que deberá llegarles para siete días.