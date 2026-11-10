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Cabana

La ACD Cormoráns tiene todo listo para el IV Bailes Peóns ó Camiño del domingo día 15

El evento a celebrar en la Escola de Vela incluye exposiciones, demostraciones y concursos de peonzas

Redacción Carballo
10/11/2026 20:20
La cita es el próximo domingo en la Escola de Vela de Cabana
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La Asociación Cultural y Deportiva Cormoráns, en colaboración con el Concello de Cabana, tiene todo dispuesto para una nueva edición, y ya van cuatro, de la jornada de reivindicación del juego popular del peón o buxaina. El próximo domingo día 15 las instalaciones de la Escola de Vela, en pleno paseo marítimo cabanés, acogerán el 'IV Baile Peóns ó Camiño' con los habituales y singulares concursos, además de exposiciones y demostraciones de manejo de peonza.

El programa se abrirá a las 16.00 horas con las explicaciones del maestro y coleccionista Luis Miguel Ramas, quien también se encargará de iniciar a los más pequeños en el manejo de las buixanas a través de la actividad 'Escoliña de peóns'.

Después será el momento de disfrutar con una nueva exhibición del mexicano Jonathan Pule, campeón internacional, tras lo que se dará paso a una chocolatada. Como colofón se celebrará el habitual concurso, para el que las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita a través del número de Whatsapp 626 622 397.

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