Los nuevos equipos del gimnasio municipal de Cabana C.C.

El gimnasio municipal de Cabana cuenta con nuevos equipos para ampliar las posibilidades de entrenamiento de sus usuarios. El Concello y Transgalaica, empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio municipales, han renovado parte del equipamiento deportivo con la incorporación de cinco máquinas destinadas a trabajar diferentes grupos musculares y ofrecer una mayor variedad de ejercicios.

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Entre las novedades destaca una máquina multifunción de cinco estaciones, equipada con poleas cruzadas, que permite realizar distintos ejercicios de fuerza. También se han incorporado dos aparatos destinados al entrenamiento de las piernas: uno para sentadillas y gemelos de péndulo y otro para trabajar tanto los cuádriceps como los músculos isquiotibiales.

La renovación se completa con una máquina de hombros de doble agarre y una Peck Deck, destinada al entrenamiento de los pectorales y que también permite realizar aperturas invertidas para fortalecer la parte posterior de los hombros y la zona alta de la espalda.

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El alcalde de Cabana, José Muíño, destacó que la incorporación de los nuevos equipos es resultado de la “colaboración entre o Concello e a empresa concesionaria para que as instalacións municipais estean á altura do que merecen os veciños e veciñas”.

El regidor también incidió en la importancia de disponer de instalaciones deportivas accesibles para la población. “Ter preto da casa un ximnasio ben equipado é unha forma de coidar a saúde e a calidade de vida da xente de Cabana, de todas as idades e de todos os niveis”, señaló.