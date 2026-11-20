Martínez Allegue y el alcalde de Cabana, José Muíño Xunta

El Concello de Cabana ha formalizado con la Xunta un préstamo de 288.406 euros, sin intereses y con un plazo de devolución de ocho años, para financiar parte de las mejoras previstas en las instalaciones deportivas municipales. El acuerdo permitirá cubrir aproximadamente el 60% de una inversión total de 476.706 euros, destinada a la renovación de la piscina, el campo de fútbol y el pabellón polideportivo.

La firma del convenio tuvo lugar este viernes en Santiago, con la participación del alcalde, José Muíño, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. También asistió el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo. La operación se enmarca en el Fondo de Cooperación para la rehabilitación del patrimonio construido, un instrumento autonómico que facilita financiación a municipios de menos de 50.000 habitantes.

Cabana destinará 577.000 euros a renovar su complejo deportivo Más información

A diferencia de las subvenciones a fondo perdido, este mecanismo permite a los ayuntamientos acceder a financiación que deben devolver, aunque sin asumir el coste de los intereses. En el caso de Cabana, el préstamo cubrirá 288.406 euros de los 476.706 presupuestados, mientras que los 188.300 euros restantes deberán sufragarse con otros recursos.

Las actuaciones que se financiarán parcialmente mediante este acuerdo incluyen la renovación del cerramiento acristalado de la piscina para solucionar problemas de estanqueidad y aislamiento térmico, así como el tratamiento de su estructura metálica interior.

En el campo de fútbol está prevista una reforma integral de los vestuarios, la cantina, las gradas y el local social, además de mejoras en las instalaciones de fontanería y electricidad. El proyecto contempla también la incorporación de climatización mediante aerotermia, redes de protección y un marcador electrónico LED. Por su parte, el pabellón polideportivo contará con nuevas canastas de baloncesto motorizadas y suspendidas de la cubierta.