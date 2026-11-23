Uno de los juegos dispuestos Cedida

El Pabellón Municipal de Cabana se transformó el pasado fin de semana en un gran espacio de encuentro, convivencia e inclusión con motivo de la celebración de una nueva edición de los Xogos Inclusivos 2026 organizados por la asociación Íntegro y que reunieron a cerca de doscientas personas.

La actividad contó con la participación de las personas usuarias de la entidad organizadora y de tres entidades sociales del entorno: Adisbismur, Avance y Aspadex, así como del alumnado de Educación Primaria del CPI As Revoltas, de Cabana. Una representación intergeneracional y diversa que volvió a demostrar que el juego es una herramienta extraordinaria para derribar barreras, favorecer las relaciones sociales y construir espacios en los que todas las personas tengan cabida.

A lo largo de la mañana, el pabellón se llenó de entusiasmo, compañerismo y muchas risas gracias a juegos como 'Tira y ríe', 'Equilibrio mágico', 'Punto perfecto' y 'Reto misterioso', cuatro propuestas pensadas para estimular diferentes habilidades, fomentar la cooperación y poner a prueba la destreza, la coordinación y la capacidad de superación de los participantes.

Niños participantes posando con el alcalde, José Muíño, y con el presidente de Íntegro, Adolfo López Baña Cedida

Divididos en grupos y compartiendo cada reto en igualdad de condiciones, niños, niñas y personas con diversidad funcional disfrutaron de una experiencia en la que lo importante no era competir ni ganar, sino participar, colaborar, aprender juntos y descubrir que las diferencias no son un obstáculo para compartir experiencias y alcanzar objetivos comunes.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo y participativo, en el que deporte e inclusión caminaron de la mano, haciendo realidad el verdadero espíritu de esta iniciativa: crear oportunidades de encuentro, promover la igualdad de participación y demostrar que no existen límites cuando se juega en equipo.

Desde Íntegro expresan su agradecimiento a todas las entidades participantes y al alumnado y profesorado del colegio cabanés por su implicación