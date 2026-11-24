La delegada Belén do Campo y el regidor cabanés, José Muíño, visitando el local social de Beres Xunta

La delegada territorial de A #Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto al alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño, supervisaron el resultado de las obras de mejora de la eficiencia energética realizadas en el centro social de Beres, situado en la parroquia de O Esto, que contaron con una aportación del Gobierno gallego de casi 66.000 euros y supusieron una inversión total próxima a los 83.000 euros.

La actuación se incluyó en la convocatoria de ayudas para proyectos de eficiencia energética cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y dirigida a impulsar la modernización de edificios públicos y reducir su consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Belén do Campo destacó la importancia de este tipo de intervenciones para mejorar las instalaciones de uso colectivo y ofrecer espacios más confortables, eficientes y sostenibles, al tiempo que se contribuye a reducir el gasto energético y el impacto ambiental de los edificios públicos y sociales.

El proyecto ejecutado permitió actuar sobre diferentes elementos del inmueble para mejorar su comportamiento energético. Así, se realizó la renovación de la cubierta mediante la colocación de teja curva roja y un aislamiento térmico de 40 milímetros de espesor.

También se llevó a cabo la rehabilitación energética de la fachada mediante la instalación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior con refuerzo con malla de fibra de vidrio y acabado con mortero acrílico.

En el apartado de la carpintería, se sustituyeron las antiguas ventanas del edificio por nuevas ventanas de PVC con doble acristalamiento y se instalaron nuevos pretiles de aluminio. Las actuaciones incluyeron, además, la renovación de las luminarias fluorescentes por otras de tecnología Led, tanto en el interior como en el exterior, así como la sustitución de los radiadores.

Una de las mejoras más destacadas fue la incorporación de energía renovable mediante la instalación de cuatro paneles solares fotovoltaicos de 555 vatios de potencia cada uno.

El inmueble, construido en el año 1970 para funcionar como escuela unitaria de la parroquia de O Esto, cuenta con una ampliación reciente en la planta baja y constituye un equipamiento de uso social para la vecindad.

La delegada de la Xunta recordó que la orden de ayudas para mejoras de eficiencia energética contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

En el ámbito provincial de A Coruña estas ayudas 2025-2026 beneficiaron a un total de 20 ayuntamientos por un importe de más de 2 millones de euros y en la comarca de Bergantiños-Costa da Morte a 5 municipios (Cabana de Bergantiños, Cerceda, A Laracha, Laxe y Vimianz) por un importe total de más de 427.000 euros, movilizando una inversión total de más de 534.000 euros.