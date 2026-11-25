La parcela a ceder a la Xunta (nº 3 en el plano) está comprendida entre las que ocupan el centro médico y la sede de Íntegro

La corporación municipal de Cabana de Bergantiños celebra este martes (20.00 horas) un pleno ordinario en cuya orden del día se incluyen asuntos de calado como el relacionado con la residencia de mayores que proyecta construir la Xunta en el lugar de A Pedra, perteneciente a la parroquia de Nantón.

Con el fin de que el proyecto se pueda materializar cuanto antes, el Gobierno local lleva a pleno el acuerdo de cesión de la parcela en la que se levantará la residencia. Se trata de un ámbito de 7.754 metros cuadrados que está emplazado entre los terrenos que ocupa el consultorio médico y los que acogen las instalaciones del Centro de Recursos de la Asociación Íntegro.

El ámbito en cuestión ya cuenta con la calificación urbanística oportuna por lo que la licencia podrá concederse de forma directa sin tener que recurrir a una modificación puntual del planeamiento.

Aunque el proyecto no está redactado todavía, todo apunta a que la futura residencia de mayores de Nantón contará con entre 30 y 35 plazas. Será pues de dimensiones más modestas que la prevista para Ponteceso, cuya capacidad anunciada es de 140 plazas.