Cartel anunciador de la actividad Axober

El Centro de Interpretación do Esteiro do Anllóns, emplazado en la localidad cabanesa de Sinde, acoge este viernes 27 de noviembre una charla sobre 'IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio', que será impartida por David Villar Rodríguez, responsable de proyectos del Instituto Tecnológico de Galicia.

La actividad se prolongará de 10.00 a 11.00 horas y durante la misma el ponente enseñará a los asistentes la forma de incorporar la Inteligencia Artificial a sus respectivos trabajos o negocios sin necesidad de programar.

La organización corre a cargo de Axober, en colaboración con el Concello de Cabana y la Diputación de A Coruña. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web www.axober.org, además de solicitar más información en el número de teléfono 665 43 94 32 o a través del correo electrónico info@axober.org