Este viernes el Centro de Interpretación de Sinde acoge la charla 'IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio'
La actividad está organizada por Axober en colaboración con el Concello de Cabana y la Diputación
El Centro de Interpretación do Esteiro do Anllóns, emplazado en la localidad cabanesa de Sinde, acoge este viernes 27 de noviembre una charla sobre 'IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio', que será impartida por David Villar Rodríguez, responsable de proyectos del Instituto Tecnológico de Galicia.
La actividad se prolongará de 10.00 a 11.00 horas y durante la misma el ponente enseñará a los asistentes la forma de incorporar la Inteligencia Artificial a sus respectivos trabajos o negocios sin necesidad de programar.
La organización corre a cargo de Axober, en colaboración con el Concello de Cabana y la Diputación de A Coruña. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web www.axober.org, además de solicitar más información en el número de teléfono 665 43 94 32 o a través del correo electrónico info@axober.org