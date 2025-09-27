Verdes cumple con la tradición de San Adrián en su popular romería

Suelta de palomas en la romería de San Adrián de VerdesRaúl López

La parroquia coristanquesa de Verdes celebró este sábado la tradicional romería de San Adrián, que congregó a numerosos fieles. Tras la misa de campaña se llevó a cabo una vistosa puja de gallos –también de conejos y ovejas– y la habitual suelta de palomas como ofrenda al santo. Fue el momento más esperado de la celebración y que es toda una tradición de esta romería.

De las sesión vermú se encargaron la charanga O Rumbo, Lucas Rey y el dúo Cliclón, que repetirá en la verbena junto a disco móvil Impacto. Además hubo servicio de pulpería y churrasco en el campo de la fiesta. Por la noche habrá fuegos artificiales.

Las fiestas llegan este domingo a su segunda y última jornada. Comenzará a las 12.00 horas con las habituales dianas y alboradas a cargo de A.C. Malante de Malpica y a las 13.30 horas se celebrará la misa en honor a san Antonio, seguida de la sesión vermú a cargo de A.C. Malante de Malpica