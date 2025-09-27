Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Verdes cumple con la tradición de San Adrián en su popular romería

Las fiestas llegan a su fin este domingo

Rosa Balsa Silveira
27/09/2025 17:17
Suelta de palomas en la romería de San Adrián de Verdes
Suelta de palomas en la romería de San Adrián de VerdesRaúl López

 La parroquia coristanquesa de Verdes celebró este sábado la tradicional romería de San Adrián, que congregó a numerosos fieles. Tras la misa de campaña se llevó a cabo una vistosa puja de gallos –también de conejos y ovejas– y la habitual suelta de palomas como ofrenda al santo. Fue el momento más esperado de la celebración y que es toda una tradición de esta romería. 

De las sesión vermú se encargaron la charanga O Rumbo, Lucas Rey y el dúo Cliclón, que repetirá en la verbena junto a disco móvil Impacto. Además hubo servicio de pulpería y churrasco en el campo de la fiesta. Por la noche habrá fuegos artificiales.

 Las fiestas llegan este domingo a su segunda y última jornada. Comenzará a las 12.00 horas con las habituales dianas y alboradas a cargo de A.C. Malante de Malpica y a las 13.30 horas se celebrará la misa en honor a san Antonio, seguida de la sesión vermú a cargo de A.C. Malante de Malpica

Te puede interesar

Fran Pais, cruzando la línea de meta tras ganar la pedestre de Malpica

Fran Pais y Olalla Saborido triunfan en la octava edición de la Carreira Pedestre de Malpica
Natalia Serrano
Tass, centrocampista del Bergantiños, durante el partido

El Bergan reacciona y salva un punto ante el Marino de Luanco
Redacción
David García Pichel, en el duelo ante el Ciudad de Tacoronte

El Xiria de balonmano gana su primer partido en casa
Rosa Balsa Silveira
Una jugada del partido disputado este sábado

Triunfo con remontada para el Lubiáns en el inicio de liga
Rosa Balsa Silveira